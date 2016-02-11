Мама Скрябина попросила извинения у артистов за слова Бебешко

Ольга Кузьменко, мама покойного украинского певца Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин, решила обратиться к поклонникам сына и украинским артистам.

На официальной соцстраничке группы Скрябин Ольга Кузьменко объяснила, почему на самом деле концерт памяти Андрея Кузьменко, который должен был состоятся 2-го, а потом 6-го февраля, был отменен.

"2-го февраля погиб мой сын, поэтому никакого концерта в этот день не могло быть", — написала мама Кузьмы.

Звернення О.М. Кузьменко до артистів і фанів. Пояснення. 1. Тема концерту – реквієм «Рік самотності», який мав відбутис... Опубліковано Скрябін (офіційна сторінка) 10 лютого 2016 р.

Также Ольга Кузьменко попросила извинения у артистов за слова продюсера Владимира Бебешко, который в одном из недавних интервью заявил, что концерт отменили из-за того, что многие певцы не хотят петь бесплатно. Мама Андрея отметила, что уже давно не общалась с Владимиром, а тем более на тему концерта и поблагодарила всех артистов, которые на протяжении года пели на своих концертах песни Кузьмы.

Напомним, группа "Бумбокс" требует публичного извинения от Бебешко.