Соломия Витвицкая провела экскурсию для гостей фотовыставки "Переможці"

16 февраля 2016, 14:04

Телеведущая рассказала об интересных моментах на съемочной площадке.

Соломия Витвицкая, Анатолий Анатолич

В эту субботу, 13 февраля, в музее Т. Шевченко куратор мультимедийного проекта "Переможці" Соломия Витвицкая провела экскурсию для всех гостей.

Телеведущая рассказала об интересных моментах на съемочной площадке, планах и идеях фотовыставки, сюжетах из цикла "Переможці" на ТСН, поездках в АТО, волонтерах и партнерах, присоединившихся к проекту.

Фотопроект "Переможці" показывает 17 мужественных, красивых и сильных мужчин и одну женщину-волонтера — наших защитников, которые живут с протезами. Они потеряли части тела во время военных действий на востоке Украины, но не утратили силы духа. Эти люди — настоящие победители, во многих смыслах: ведь они одержали победу над врагом, над обстоятельствами, над болью, над проблемами, над собой. Авторы фото — Александр Мордерер и Татьяна Рублева.

На экскурсию с Соломией Витвицкой пришли участник выставки, герой АТО Виктор Кардаш с невестой Ольгой; Анатолий Анатолич, ведущий "Сніданку з 1+1"; Владимир Нечипорук, генеральный продюсер UFW; Иванна Слабошпицкая, главный редактор журнала "VIVA!"; Ирина Пилипенко, основатель благотворительного фонда Save Lives Together; Анатолий Ерема, продюсер программ 1+1; Елена Бурба, украинский дизайнер; Валентин Стародуб, стилист; Елена Невзорова, волонтер; Наталья Левшина, волонтер; Лина Дешвер, общественный деятель, и другие.

"Я хотела провести экскурсию по выставке, потому что много интересного остается за кулисами, за кадром, за сюжетом, за журналом "Viva! Переможці". Мне было нужно ответить на вопросы, рассказать о забавных историях во время съемок, интересных моментах из общения с героями, нашем с ними знакомстве, историях в АТО и госпиталях, поговорить с теми, кому важен проект "Переможці", кто может присоединиться к нам и поддержать героев. Я рада, что пришло много людей, знакомых, друзей. Дети даже попросили показать протез участника проекта Виктора Кардаша, который пришел еще раз как посетитель со своей невестой Ольгой. Он трогательно сделал своей любимой предложение руки и сердца во время презентации "Переможці". Для меня важно было услышать впечатления людей от выставки, узнать, что они думают, что об этом говорят. Я верю, что проект будет иметь продолжение", — подытожила Соломия Витвицкая.

Выставка продолжит работу в музее до 21 февраля включительно. В этом году проект "Переможці" также побывает в других городах Украины, Европы, США и Канады. Например, вскоре выставка отправится в Днепропетровск, а 19 марта фотоэкспозиция "Переможці" будет показана в Торонто.

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АТО волонтеры Соломия Витвицкая фотовыставка Переможці
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