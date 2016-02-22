Немецкие эксперты считают Джамалу одной из фавориток "Евровидения-2016"

По мнению немецких экспертов у Джамалы, которая представит Украину на конкурсе "Евровидение", высокий шанс на победу.

Об этом сообщает DW.

14 мая победительница национального отбора исполнит в Стокгольме песню под названием "1944" о тяжелой судьбе крымских татар во времена СССР. Конкурсантку вдохновили рассказы родной прабабушки, которая потеряла одну из дочерей во время депортации.

Автор немецкого блога Prinz Eurovision Song Contest Blog Ян Ленгвенат (Jan Lengwenath), заявил, что никогда в жизни не видел подобного отборочного тура. "То, что начиналось как безобидное телешоу, постепенно превратилось в гротескное мероприятие, нечто среднее между музыкальной программой, ток-шоу и современным политическим театром", - прокомментировал он в блоге. Интрига, кто же представит Украину на международном конкурсе, сохранялась до конца шоу.

Еще один рекорд национального отбора — количество зрителей, которые голосовали во время конкурса: более 380 тысяч человек. При этом по правилам "Евровидения" жители аннексированного Россией Крыма не имели права отправлять СМС-сообщения за Джамалу.

По словам ведущего немецкого эксперта по "Евровидению" Яна Феддерсена (JanFeddersen), крымская татарка Джамала имеет все шансы на победу и может войти в пятерку лучших в этом году. "Ее песня великолепна, она звучит иначе, чем привычный украинский поп, и содержит этнические мотивы. Из всех украинских песен, что я слышал, песня Джамалы — лучшая. Она вполне может выиграть — песня очень необычная и экспериментальная", — заявил Феддерсен в интервью DW.

Особенность песни "1944" в гармоничном сочетании традиционной народной музыки и элементов R&B. Ян Ленгвенат уверен, что Джамала будет выделяться среди других исполнителей не только из-за текста, но и музыкальной составляющей. "В нашем блоге разгорелась настоящая дискуссия по поводу песни. Одни остались в полном восторге от Джамалы, другие не разделяли подобного энтузиазма. Это хороший знак успешного выступления", — подчеркивает он. 47 процентов читателей Eurovision Song Contest Blog оценили песню крымской татарки на "отлично".

Напомним, Олег Скрипка не смотрел нацотбор на "Евровидение", но результат знал наперед.