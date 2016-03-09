В Украине сегодня отмечают 202-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

Сегодня исполняется 202 года со дня рождения выдающегося украинского поэта, художника и писателя, основоположника новой украинской литературы Тараса Шевченко.

Во многих украинских городах сегодня пройдут мероприятия, посвященные памяти Шевченко. К памятникам поэта возложат цветы, пишет 112 Украина.

Помимо традиционных мероприятий: выставок, концертов, спектаклей, пройдут и оригинальные. В Харькове запланировано мероприятие "Тарас на броне" — к памятнику Шевченко подгонят бронетранспортер, с которого будут декламировать стихи Кобзаря.

В Черкасском музее "Кобзаря" проводят выставку бытовых вещей с изображением Шевченко или его словами — среди экспонатов одежда, посуда, часы, спички, обертки от конфет, мыльница, электробритва и даже игральные карты.

В Днепропетровске уже проходят праздничные мероприятия. Так, в Доме искусств открылась персональная выставка вышивки мастера Национального союза мастеров народного искусства Украины, лауреата художественной премии им. Татьяны Паты Ольги Иващенко "Світе тихий, краю милий, моя Україно!", где представлены иллюстрации к произведениям Т.Г.Шевченко в технике вытынанки.

В Одессе в школах и библиотеках города состоятся информационно-просветительские и творческие мероприятия, посвященные 202-й годовщине со дня рождения Т.Г. Шевченко

Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Черкасской области (Звенигородский повет Киевской губернии) в семье крепостного. В 9 лет потерял мать, в 11 — отца.

В 1831 году Шевченко был отдан на 4 года в ученики к художнику Василию Ширяеву в Петербурге. В составе артели художника Шевченко принимал участие в росписи Петербуржского Большого театра как подмастерье-рисовальщик.

В 1838 году влиятельные покровители Шевченко, среди которых — художник Карл Брюллов, поэты Василий Жуковский и Евгений Гребёнка, выкупили молодого поэта на свободу. Пан согласился отпустить крепостного за немалую на то время сумму — 2,5 тыс. рублей. Чтобы ее собрать, Карл Брюллов написал портрет Василия Жуковского — воспитателя наследника престола, и портрет был разыгран в лотерею, в которой взяла участие царская семья.

Получив свободу, Шевченко стал студентом Петербуржской Академии искусств. Благодаря высокому уровню подготовки его зачислили сразу в четвертый класс. Вскоре он стал одним из любимых учеников Карла Брюллова.

В 1840 году вышел первый сборник стихов Шевченко "Кобзарь", куда вошло 8 поэзий. Книга разошлась за две недели и приобрела неимоверную популярность. Отдельными изданиями вышли поэмы "Гайдамаки" (1841) и "Гамалия" (1844).

Шевченко был арестован в 1847 году и заключен в каземате в Петербурге. В это время создает цикл стихов "В каземате". Шевченко вынесли самый суровый приговор среди всех братчиков из-за содержания якобы "возмутительных стихов" "Трех лет" — пожизненная солдатская служба. Его выслали в самые отдаленные места Российской империи.

Несмотря на запрет писать и рисовать, Шевченко создал в ссылке четыре книжечки, несколько поэм, начал писать повести на русском языке.

После смерти Николая І в 1855 году была амнистия заключенных. Но Шевченко освободили только через два года.

Последние три года жизни Шевченко, несмотря на подорванное здоровье, активно занимался просветительской деятельностью. Подготовил к печати "Букварь" для вечерних школ (был выпущен тиражом в 10 тысяч экземпляров за счет автора). В 1860 году первый в Русской империи получает звание академика гравюры.

Умер 10 марта 1861 года в возрасте 47 лет от болезни сердца. Был похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге, а за два месяца гроб с его прахом, в соответствии с его завещанием, перевезен в Украину и похоронен на Чернечьей горе возле Канева.

Напомним, социологическая группа "Рейтинг" провела опрос относительно самых выдающихся украинцев. Наиболее выдающимся соотечественником всех времен украинцы считают поэта и художника Тараса Шевченко.