"Украинская Адель" довела до слёз Святослава Вакарчука

Главный вокальный проект Украины "Голос країни-6" на телеканале "1+1" в минувшее воскресенье достиг экватора "слепых прослушиваний".

"Платиновая четверка" тренеров — Святослав Вакарчук, Тина Кароль, Потап и Иван Дорн — продолжили борьбу за лучшие голоса страны.

За 18-летнюю Виталину Мусиенко, которая приехала из села Котельва на Полтавщине, развернулось настоящее противостояние между Тиной Кароль, Святославом Вакарчуком и Иваном Дорном. Девушка пришла на "Голос країни", чтобы определиться со своим будущим, ведь сейчас она учится в Харькове на микро- и нано-электронщика, но понимает, что ее призвание — сцена.

Виталина исполнила песню Иларии "Відьма" настолько мощно и пронзительно, что за вокал и энергетику ее уже успели окрестить на проекте самородком и "украинской Адель". Участница выбрала в качестве тренера лидера "Океану Ельзи" и сквозь слезы призналась, что для такой простой девушки, как она, которая раньше мечтала хотя бы попасть на концерт своего кумира, выступить перед ним на сцене — настоящее исполнение мечты.

"Святослав, я не побоюсь этого сказать, но для меня Вы, наверное, современный Тарас Шевченко. В своё время он заставлял наш народ плакать, смеяться, бороться. Так сейчас и Вы заставляете нас это делать своими песнями", — обратилась Виталина к Вакарчуку. Святослав был настолько тронут искренним признанием девушки, что в его глазах блеснули скупые мужские слёзы.

Одним из самых проникновенных моментов стало исполнение Юлией Юриной народной песни "Сухопляс" под аккомпанемент барабана. В старину на Кубани эту песню оттаптывая ногами, исполняли женщины, когда провожали своих мужчин на войну. Выбор композиции для вокалистки является очень символичным. Сама Юля 4 года назад переехала из Анапы в Киев, чтобы изучать украинский фольклор. Родные не поддерживают её любовь к украинской культуре и не разделяют её политических взглядов. В Украине она познакомилась со своим будущим мужем родом из Луганской области. Выйдя на сцену "Голосу країни-6", девушка постаралась с помощью песни донести свой призыв ко всем перестать воевать. Её песня-плач не оставила равнодушными Ивана Дорна и Тину Кароль. В итоге Юля приняла приглашение Ивана и присоединилась к его команде.

33-летний Павел Палийчук из Коростышева, исполнивший композицию "Feeling Good" Michael Buble, покорил тренеров своей харизмой и непосредственностью. Парень всегда мечтал быть певцом. Однако ещё в студенческие годы начал работать ведущим свадеб и корпоративов, чтобы прокормить жену и маленького сына. Теперь же Павел надеется, что "Голос країни-6" поможет ему начать всё сначала и реализовать свою мечту.

"На самом деле, Вы меня впечатлили вокально. Но когда я развернул своё кресло, Вы впечатлили ещё и своей манерой исполнения. Мне очень понравилась эта экспрессия и владение собой. Вы были таким расслабленным, что в конце выступления просто хотелось сказать: "Аллилуйя!" и отдать Вам все деньги", — пошутил Потап, которого после долгой борьбы между тренерами Павел выбрал в качестве своего тренера.

Одним из самых ярких выступлений стал номер 20-летнего педагога по вокалу Антона Якубовского, которого приехали поддержать его маленькие подопечные, а также финалиста французской версии "Голоса", парижанина Пьера Эделя, выступление которого "порвало в тряпки" Святослава Вакарчука.