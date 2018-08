В Стокгольме прошла жеребьевка между странами-участницами "Евровидения-2016"

Организаторы конкурса "Евровидение" обнародовали порядок выступления участников.

Об этом пишет Ivona.

"Евровидение-2016" состоится в Стокгольме (Швеция) с 10 по 14 мая.

10 мая – первый полуфинал

12 мая – второй полуфинал

14 мая – финал

Первый полуфинал конкурса "Евровидение" состоится во вторник 10 мая, в котором 18 стран будут бороться за 10 мест в финале. Порядок выступления участников:

Финляндия: Sandhja с песней Sing It Away

Грецция:Argo с песней UtopianLand

Молдова: Лидия Исак с песней Falling Stars

Венгрия: Freddie с песней Pioneer

Ховартия: Nina Kraljić с песней Lighthouse

Нидерланды: Douwe Bob с песней Slow Down

Армения: Iveta Mukuchyan с песней LoveWave

Сан-Марино: Serhat с песней I Didn't Know

Россия: Сергей Лазарев с песней You are the only one

Чехия: Gabriela Gunčíková с песней I Stand

Кипр: Minus One с песней Alter Ego

Австрия: ZOË с песней Loin d'ici

Эстония: Юри Поотсманн с песней Play

Азербайджан: Samra Rahimli с песней Miracle

Черногория: Highway с песней The Real Thing

Исландия: Greta Salóme с песней Hear Them Calling

Босния и Герцеговина: Dalal & Deen feat. Ana Rucner & Jala с песней Ljubav Je

Мальта: Ira Losco с песней Walk on Water

Второй полуфинал конкурса "Евровидение" состоится в четверг 12 мая и 19 страны будут стараться изо всех сил за 10 мест в финале, который пройдет в субботу 14 мая. Порядок выступления участников:

Латвия: Justs с песней Heartbeat

Польша: Michał Szpak с песней Color of Your Life

Швейцария: Rykka с песней The Last Of Our Kind

Израиль: Хови Стар с песней Made Of Stars

Беларусь: IVAN с песней Help You Fly

Сербия: Sanja Vučić ZAA с песней Goodbye

Ирландия: Nicky Byrne с песней Sunlight

Македония: Kaliopi с песней Dona

Литва: Donny Montell с песней I've Been Waiting for This Night

Австралия: Dami Im с песней Sound of Silence

Словения: ManuElla с песней Blue And Red

Румыния: Ovidiu Anton с песней Moment of Silence

Болгария:Poli Genova с песней If Love Was A Crime

Дания: Lighthouse X с песней Soldiers of love

Украина: Jamala с песней 1944

Норвегия: Agnete с песней Icebreaker

Грузия: Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz с песней Midnight Gold

Албания: Eneda Tarifa с песней Fairytale

Бельгия: Laura Tesoro с песней What's the Pressure

