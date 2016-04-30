Кириленко о запрете флага крымских татар на "Евровидении-2016" — это "Рашовидение"

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко отреагировал на скандал с запретом крымскотатарского флага на международном конкурсе "Евровидении-2016", обозвал его "Рашовидением".

Об этом чиновник написал в своем Twitter.

"На Евровидении запретили крымско-татарский флаг. То есть, администраторы Евровидение что, признают аннексию Крыма?! Тогда это "Рашовидение!" — заявил Кириленко.

На Євробаченні заборонили кримсько-татарський прапор. Тобто адміністратори Євробачення що, визнають анексію Криму?! Тоді це "Рашобачення"! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 29 апреля 2016 г.

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Напомним, Организаторы Евровидения-2016 приняли решение запретить во время конкурса использование крымскотатарского, косовского, палестинского флагов и некоторых других.

Напомним, Yurko Yurchenko назвал Джамалу претендентом номер один на победу в "Евровидении-2016".

Ранее сообщалось, что на Евровидении разразился скандал — Румынию сняли с конкурса.