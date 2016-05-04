Олег Скрипка об участии Джамалы в "Евровидении": политика может сработать в негатив

Целевой аудиторией конкурса являются домохозяйки, отметил лидер группы "Воплі Відоплясова".
Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заявил, что целевой аудиторией конкурса "Евровидение" являются домохозяйки, которые очень своеобразно выбирают победителей.
Об этом он сообщил в интервью Апострофу, комментируя участие в нем украинки Джамалы (Сусана Джамаладинова).
По его словам, с одной стороны, очень хорошо, что Украину представляет крымскотатарская исполнительница, но, с другой, не уверен, что наши политические чаяния интересны зрителям.
"Я не понимаю психологию домохозяек, которые предпочитают смотреть этот конкурс. Это — целевая аудитория "Евровидения"... Политика может сработать в негатив", — отметил собеседник журналистов.
Напомним, ранее народная артистка Украины, исполнительница Мария Бурмака заявила, что Джамала должна представлять нашу страну на европейском конкурсе, поскольку она, в частности, прекрасная певица, а ее песня "1944" — история крымскотатарского народа.