Олег Скрипка об участии Джамалы в "Евровидении": политика может сработать в негатив

Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заявил, что целевой аудиторией конкурса "Евровидение" являются домохозяйки, которые очень своеобразно выбирают победителей.

Об этом он сообщил в интервью Апострофу, комментируя участие в нем украинки Джамалы (Сусана Джамаладинова).

По его словам, с одной стороны, очень хорошо, что Украину представляет крымскотатарская исполнительница, но, с другой, не уверен, что наши политические чаяния интересны зрителям.

"Я не понимаю психологию домохозяек, которые предпочитают смотреть этот конкурс. Это — целевая аудитория "Евровидения"... Политика может сработать в негатив", — отметил собеседник журналистов.

Напомним, ранее народная артистка Украины, исполнительница Мария Бурмака заявила, что Джамала должна представлять нашу страну на европейском конкурсе, поскольку она, в частности, прекрасная певица, а ее песня "1944" — история крымскотатарского народа.