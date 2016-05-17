Борьба Украины за европейскость, за свободу начинается с того, что люди хотят разговаривать на украинском — Тимошенко

17 мая 2016, 19:16

Желание учить украинский язык и разговаривать на нем является одним из самых больших проявлений патриотизма.

Юлия Тимошенко

Об этом лидер "Батьківщины" заявила на торжествах по случаю закрытия XVI Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика, которые состоялись сегодня в Киеве.

По ее словам, украинский язык всегда подвергался притеснениям, однако он победил, поскольку является душой нации и даже сейчас нуждается в защите.

"Украинский язык — один из немногих языков, за употребление которого убивали, пытали, бросали в лагеря, унижали, лишали жизни... Таких примеров в мире — немного", — отметила Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что и сегодня на Донбассе оккупанты продолжают убивать тех, кто может сказать слово на украинском, поскольку для них "украинский язык невыносимым, потому что является самым сильным оружием".

Тимошенко отметила, что таким образом украинский язык является самым сильным оружием в борьбе с российскими оккупантами на Востоке Украины.

Лидер "Батьківщини" также убеждена, что именно "желание людей говорить на украинском стало одним из свидетельств победы Оранжевой революции".

"Вот именно так и выглядит борьба Украины за европейскость, за свободу, за волю. Она начинается с того, что люди хотят разговаривать на украинском", — убеждена политик.

Юлия Тимошенко также напомнила о притеснениях украинского языка в советское время и рассказала, что вся школьная система образования была направлена ​​на то, чтобы дети не учили родной язык.

"Вся советская система была построена так, чтобы тот, кто разговаривал на украинском, считался маргиналом. Все делалось для того, чтобы дети по любой причине имели возможность написать заявление и не изучать украинский язык. Так строилась вся политика русификации Украины", — рассказала она, вспоминая школьные годы в Днепропетровске.

И теперь Тимошенко рада тому, что те времена ушли в небытие, и считает победой тот факт, что дети учат украинский язык и прекрасно им владеют.

"Это является одним из проявлений украинского патриотизма. Это то продвижение вперед, которое мы наблюдаем", — с гордостью сказала глава партии, рассказывая о том, что сейчас даже у русскоязычных родителей воспитываются украиноязычные дети.

Кроме того, народный депутат считает неэффективной государственную политику в сфере популяризации украинской книги, поскольку она дороже иноязычных изданий.

Она обратила внимание и на важную роль украинского языка в процессе создания единой поместной украинской православной Церкви.

Напомним, что ежегодный Международный конкурс по украинскому языку был основан украинским меценатом Петром Яциком в мае 2001 года.

Его цель — повышение престижа украинского языка среди молодежи, воспитание уважения к культуре и традициям украинского народа. В 2010 году тогдашний министр образования регионал Дмитрий Табачник пытался ликвидировать этот конкурс, даже издал приказ, но украинские писатели и интеллигенция его отстояли.

За последние годы количество участников конкурса достигало 5 млн человек из более чем 20 стран мира.

фото: ba.org.ua

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Тимошенко украинский язык Яцик
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