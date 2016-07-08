Создатели сериала "Игры престолов" не могут снимать фильм из-за погоды

Премьера седьмого сезона сериала "Игра престолов" на телеканале НВО будет перенесена.

Об этом пишет gordonua, ссылаясь на Slashfilm.

Запуск нового сезона сериала был запланирован на апрель 2017 года. Но создатели заявили, что съемки затягиваются. По их словам, для создания атмосферы зимы, начавшейся в Вестеросе, необходима соответствующая погода. Солнечные дни, по словам авторов сериала, не дают возможность продолжать съемки.

Ранее сообщалось, что в седьмом сезоне будет семь серий вместо девяти.

Также стало известно, что исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон изменил свой образ и сбрил бороду. Сериал "Игра престолов" телеканала HBO является одним из самых дорогих и самых популярных сериалов современности. В прошлом году он получил 24 номинации премии "Эмми".

Напомним, в Сеть попали фото съемочного процесса самой масштабной битвы "Игры престолов".