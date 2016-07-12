Основатель Kazakу Олег Жежель презентовал свой новый проект

Основатель и продюсер группы Kazaky представил свой новый авторский проект — англоязычную группу ILYB (I Love You Both)

ILYB — коллектив, пропагандирующий полный отказ от любых проявлений творческой цензуры. Группа объединяет всевозможные направления: поп, хаус, синти, электронно-танцевальный, альтернатива и не собирается останавливаться на миксе перечисленных стилей.

Проект ILYB зародился 3 года назад в процессе поиска его продюсером альтернативного направления между уличной и современной поп-культурой.

"Настали времена, когда людей сложно чем-то удивить, они видели практически всё. Поэтому я решил создать то, что будет нравиться лично мне, сделав упор на талант, песни и личность артистов в максимально правдоподобной форме, — отметил Олег Жежель. — ILYB практически ни в чем не имеет сходств с "Kazaky". Общей может быть только свобода самовыражения. В ILYB мы однозначно продолжим говорить о важных вещах и бороться с глупыми стереотипами в том числе, но уже во всех возможных направлениях".

Участников нового проекта Жежель искал довольно долго, ведь для него принципиально важно было найти умеющих взаимодействовать между собой исполнителей, не нуждающихся в легендах и искусственно созданных сценических образах. В результате множества кастингов и прослушиваний юными голосами ILYB стали друзья Рома, Назар и Даша.

Дебютная песня и музыкальное видео группы "So Wild" рассказывает о чувстве разочарования и отчаяния, застрявших между детством и взрослой жизнью молодых людей. О том, как потерянное поколение хочет найти себя.

Напомним, лидер группы "Тартак" Положинский презентовал новый клип.