В Украине начинают подготовку к национальному отбору на Евровидение-2017

Прием заявок от групп и вокалистов, которые хотят представить Украину на международном песенном конкурсе в мае 2017 года, стартует 1 сентября.

Об этом пишут podrobnosti.ua.

"Мы полностью удовлетворены сотрудничеством с телеканалом СТБ и стремимся продолжать ее, — комментирует генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания. -- Высокий профессионализм коллег, их огромный опыт в развлекательных форматах вывели Национальный отбор на качественно иной уровень. Благодаря новому подходу в отборе приняли участие команды, которые ранее критически относились к Евровидению. Сотрудничество UΛ Первый и СТБ привело Украину к невероятной победе на Евровидении-2016 — это бесценный вклад и теперь уже огромная ответственность за будущее национальный отбор и проведение конкурса на территории нашей страны".

Музыкальным продюсером национального отбора, как и раньше, будет Константин Меладзе.

Он призывает молодых украинских артистов не бояться конкуренции с известными певцами и подавать заявки на участие: "В прошлом году мы пересмотрели около 1500 аудио- и видео-заявок, отобрав к прямым эфирам 18 исполнителей. В этом году мы ожидаем еще большее количество артистов — как начинающих, так и опытных. Я полностью убежден, что в нашей стране много молодых, талантливых, современных, мыслящих музыкантов, которые могут достойно представить Украину на международном конкурсе Евровидение", — говорит Константин.

Все финансовые расходы, связанные с организацией и проведением всеукраинских кастингов и прямых эфиров национального отбора, как и в прошлом году, берет на себя телеканал СТБ.

Согласно правилам, песня для участия в национальном отборе должна быть оригинальной и нигде не звучать полностью или частично до указанной даты.

В октябре-ноябре команда национального отбора проедет крупнейшими городами Украины (Харьков, Запорожье, Львов, Днепр, Одесса, Киев), где Константин Меладзе лично прослушает всех, кто подаст заявки на участие.

Прямые эфиры национального отбора пройдут в феврале 2017 параллельно на телеканалах UΛ Первый и СТБ. Победитель представит Украину на 62-м песенном конкурсе Евровидение именно с той композицией, которая принесет ему победу в финале нацотбора.

Напомним, у Кличко назвали площадки для проведения "Евровидения-2017".