Начался чат с певицей Машей Фокиной и солистом группы "Ин-Янь" Артемом Ивановым

На сайте "Главред" начался чат с певицей Машей Фокиной и Isaaс, Артемом Ивановым, солистом группы "Ин-Янь". Музыканты презентуют свежую дуэтную песню "Ашанти", автором слов и музыки которой выступил Артем Иванов. Вскоре выйдет клип на эту песню, который сняли режиссер Ольга Навроцкая и оператор Владимир Шкляревский. Ребята в клипе представлены в очень откровенной роли — любовников, чьи отношения находятся на грани страсти и смерти.

В ходе чата музыканты расскажут, когда будет презентовано видео; как давно они знакомы, и почему только сейчас решили создать общую работу; объединяют ли артистов исключительно деловые отношения; почему как режиссер клипа на песню "Ашанти" была выбрана Ольга Навроцкая; а также почему Маша долгое время не пела и сейчас возвращается с новым материалом и свежим дуэтом.

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