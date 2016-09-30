Украинская певица рассказала, как поддержать жителей оккупированных территорий

Украинские артисты не должны осуждать жителей оккупированных территорий Донбасса, а наоборот поощрять их.

Так заявила певица Ирина Федишин на чате в "Главреде".

"В первую очередь, мы не должны их осуждать. Во-вторых, многие, в принципе, и не отворачивались от Украины, а стали заложниками ситуации. Они же не виноваты, что Россия понаганяла туда танков и стреляет по их домам. Поэтому, в любом случае, осуждать людей, которые там проживают, не стоит. Наоборот, нужно поддержать их. А художники и артисты должны выпускать больше украиноязычного продукта", — заявила певица.

Напомним, украинская певица объяснила, как поступать с артистами, которые ездят в Россию.