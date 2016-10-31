В Украине на аукционе продали редкую купюру ОУН

На интернет-аукционе Violity продали редкий денежный знак — бофон или бифон.

Об этом пишет kp.ua.

Стоимость лота стартовала с 5 гривен, а продана купюра была за 5 210 гривен (199 долларов).

Последние бофоны были датированы 1951 годом и посвящены 10-й годовщине Акта провозглашения восстановления Самостоятельной украинской державы "30. VI.1941 – 30.VI.1951".

На рисунке, в рамке, образованной растительным орнаментом, объединены все эмблемы — от государственных до военных. Три знамени виднеются над фигурой женщины с веткой цветущей сирени, что держит древко знамени. Пред-ставлено также изображение воина, который правой рукой держит древко знамени УПА, а левой рукой — цветущую ветвь. Цвет знака — черно-красный.

Ценность данного экземпляра еще и в том, что он находился в личном деле репрессированного.

Бофоны (сокращение от "боевой фонд") — односторонние, иногда двусторонние денежные квитанции с фиксированным номиналом, выпускавшиеся и распространявшиеся в 40-х и 50-х годах 20 века на территориях, где действовала Украинская повстанческая армия (УПА).

Бофоны играли роль не столько финансовую, сколько агитационную — зачастую на денежных знаках, помимо символики ОУН и УПА, изображались эпизоды из истории украинского национально-освободительного движения, размещались лозунги в поддержку УПА.

Над дизайном бофонов работал ряд известных художников, таких как немецкой авиакомпании Lufthansa Роберт Лисовский и график, создатель эскизов наград УПА, Нил Хасевич. Всего в период с 1939 по 1954 год было выпущено не менее 500 разновидностей бофонов.

Упоминание о бофонах можно найти в сборнике рассказов Льва Корнешова (Константинова) "Удар мечом", а также в романе Вениамина Рудова "Вьюга".

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали, как быстро изнашиваются гривневые купюры.