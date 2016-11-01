"Примета авторитарного режима". В России нет сатиры, но есть политзаключенные — Шендерович

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что в РФ нет сатиры, но есть политзаключенные, что является приметой авторитарного режима.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

По его словам, проблема со свободой слова и злоупотребление властью приводит к тому, что политический противник становится врагом, с которым можно сделать все.

"И куда бы вы не ткнули — в Узбекистан, в Северную Корею, в Кубу, в Зимбабве, в путинскую Россию... — там нет сатиры и есть политзаключенные", — отметил литератор.

Также он сказал, что любой человек, которого администрация президента России Владимира Путина или сам политик считает своим врагом, может быть посажен. "Достаточно того, что он враг Путина. Дальше отыскивается "подходящая" статья", — добавил Шендерович.

Ранее украинский писатель и журналист Юрий Винничук назвал большим счастьем то, что Владимир Путин напал на Украину, поскольку благодаря этому граждане нашей страны "разорвали пуповину" с соседним государством.