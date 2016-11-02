Паралимпиец Андрей Демчук: "У меня одна нога, поэтому всегда встаю с левой, но в хорошем настроении"

Обладатель золотой медали Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, фехтовальщик Андрей Демчук стал героем проекта "Ті, що вражають".

Демчук рассказал студентам Житомирского государственного университета, кем мечтал работать, как готовился к самым важным соревнованиям в своей жизни, и признался, что он никогда не жаловался на свою судьбу. Кроме титулованного спортсмена, о жизненных поражениях и победах украинской молодежи рассказывали ведущая ТСН Наталья Мосейчук, журналистка ТСН Наталья Фибриг и шоумен Максим Бахматов.

Андрею Демчуку было 19 лет, когда ему из-за болезни ампутировали правую ногу. Кто-то другой впал бы в отчаяние, а Демчук — нет, сразу заказал себе протез, продолжил учебу в университете "Львівська політехніка", а занятия баскетболом и футболом заменил на секцию фехтования.

Сейчас Андрей — кандидат технических наук, преподает в родном вузе компьютерные технологии, профессионально занимается спортом, принимает участие в ведущих соревнованиях по всему миру.

"У меня с детства были мечты и была мотивация. Хорошо жить, иметь семью, детей, делать так, чтобы родители радовались моим достижениям. Это помогло мне не уйти в себя после ампутации и не обижаться на судьбу. Честно говоря, я даже не воспринимал это как радикальное изменение, скорее как новые обстоятельства, к которым нужно приспособиться. Несколько раз я заходил в военный госпиталь, где лежат раненные ребята, которые потеряли конечность, и открыто говорят: "Лучше бы меня убили". Хотелось своим примером показать бойцам, что нужно поднимать голову и жить дальше. И вам хочу сказать — живите в полную силу, каждый день работайте на себя и свою семью, город, страну — и это вернется к вам добром, успехом".

Перед переполненным залом Житомирского государственного университета 29-летний Демчук много шутит: "Говорят, чтобы день удался, нужно вставать с кровати с правой ноги. Но я каждое утро в хорошем настроении, хотя и поднимаюсь всегда с левой".

Наивысшую награду Паралимпиады-2016 чемпион хранит дома вместе с другими международными призами. Но считает, что одной медали мало, и уже планирует выступление в 2020 году.

Вновь студенткой в стенах родного университета себя почувствовала телеведущая ТСН Наталья Мосейчук. И хотя педагогом она так и не стала, но признается, что полученные знания использует чуть ли не каждый день. Наталья говорит, что секрет успеха поняла еще в детстве, когда ее семья часто переезжала. "Все папины командировки мама называла "ссылкой", а наш переезд в Украину стал самым счастливым этапом семейной жизни. Здесь все наладилось, и я поняла, что нужно упорно работать. Другого рецепта нет. Когда я переехала в Киев, меня ждало много приключений: и холодная однокомнатная съемная квартира, и незаконное увольнение после декрета, и слезы, и страхи — все было. Порой тебе кажется, что ты уже чего-то достиг, но потом нужно начинать сначала. Здесь главное не сдаваться", — убеждена ведущая.

Как построить успешную карьеру в Украине, рассказал и Максим Бахматов. У шоумена и генерального директора киевского ВДНХ было несколько возможностей поехать работать за границу, но он остался на родине. "Пятеро моих друзей детства выехали работать в США, Россию, Германию, Израиль, а я остался в Украине. Через 21 год кто-то из них охранник в клубе, кто-то — менеджер по продажам, кто-то — бывший владелец компании. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но, на мой взгляд, в других странах нас воспринимают как "рабочее мясо", — считает он.

Журналистка ТСН Наталья Фибриг, которая уже много лет живет в Германии, с Бахматовым соглашается: "Я нахожусь в Германии, но живу Украиной. Поэтому на ситуацию смотрю со стороны. Во-первых, в Европе вы всегда будете гостем. Во-вторых, в нашем воображении это райский уголок, где ты обязательно будешь жить лучше. Это неправда. Там еще сложнее. В-третьих, в Украине значительно больше возможностей что-то изменить, сделать и чего-то достичь. Возможно, сейчас где-то в гараже украинский Стив Джобс создает новый прорыв в технологиях. В Германии это невозможно. Потому что через 10 минут к нему приедет проверка, которая скажет, что в гараже ужасные условия работы, нет окон, а изобретение не зарегистрировано. Я хочу сказать вам: не уезжайте из страны, а путешествуйте. Чем больше вы будете видеть мир — автостопом, в дешевых турах или собственных самолетах — тем яснее поймете, что вы изменяете страну, а не страна вас".

Следующим городом, который посетят "Ті, що вражають", станут Сумы. Уже 2 ноября со студентами местного университета встретятся актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец, телеведущая Соломия Витвицкая, журналистка ТСН Маргарита Сытник, основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская и паралимпиец Евгений Богодайко.