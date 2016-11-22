Еще семь российских сериалов попали под запрет

В сериалах ничего пропагандистского нет.
Госкино внесла в "стоп-лист" еще семь российских телесериалов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, 22 ноября.
В сериалах ничего пропагандистского нет, но их запретили, так как они произведены после 2014 года.
"Госкино запретило трансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, но произведенные и/или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года", — сказано в сообщении.
В список вошли:
1. "Второй шанс";
2. "Жизнь рассудит";
3. "Сломанные судьбы";
4. "Мезальянс";
5. "Чужие дети";
6. "Ищу мужа";
7. "Я подарю тебе любовь"
Напомним, Госкино Украины выделит деньги на фильм об событиях на Евромайдане.