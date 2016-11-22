Еще семь российских сериалов попали под запрет

Госкино внесла в "стоп-лист" еще семь российских телесериалов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, 22 ноября.

В сериалах ничего пропагандистского нет, но их запретили, так как они произведены после 2014 года.

"Госкино запретило трансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, но произведенные и/или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года", — сказано в сообщении.

В список вошли:

1. "Второй шанс";

2. "Жизнь рассудит";

3. "Сломанные судьбы";

4. "Мезальянс";

5. "Чужие дети";

6. "Ищу мужа";

7. "Я подарю тебе любовь"

Напомним, Госкино Украины выделит деньги на фильм об событиях на Евромайдане.