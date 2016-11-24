Киевский поэт рассказал, почему ему не принесло удовольствие писать для Киркорова и Гвердцители

Киевский поэт и писатель рассказал, как сотрудничал с Киркоровым и Гвердцетелли.

Об этом Александр Коротко вспомнил на чате в "Главреде".

С певцом Филиппом Киркоровым Коротко планировал записать целый цикл песен.

"С Киркоровым мы сотрудничали, когда ему было 25 лет. Мы задумали написать целый цикл песен с композитором с Вячеславом Добрыниным, а написали одну песню, которая стала большим хитом "Эх, дорога". Сотрудничество с Гвердцители было продолжительным, пока была жива Инна Пушкарь (украинский композитор- ред.)", —вспомнил прозаик.

Также поэт поработал с певицей Екатериной Бужинской. "Песню для Бужинской тоже написал с Инной Пушкарь, это была ее инициатива. Но это все не доставляло мне никакого наслаждения. Это разные вещи, весовые категории: поэт-песенник и поэт", — заявил Коротко.

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