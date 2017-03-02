В Кремле не принимали никакого решения по бойкотированию Россией песенного конкурса "Евровидение"

У Кремля нет позиции по вопросу бойкотирования Россией международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится в мае в Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"У Кремля нет какой-то позиции на предмет этой темы — возможного бойкотирования. Честно говоря, не совсем понятно, нужно ли это бойкотировать", — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что, с учетом места проведения этого конкурса и "возможных проблем с безопасностью и недружественным отношениям", определенный "повод для озабоченностей очевиден".

Песков добавил, что решения по этому вопросу не принимались.

Свое участие в 62-м международном песенном конкурсе "Евровидение" подтвердили 43 страны. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы "Евровидения-2017" в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

Напомним, в России заговорили о новом кандидате на "Евровидение" в Киеве.