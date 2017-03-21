На время "Евровидения-2017" иностранцам раздадут листовки об опасности торговли людьми

В Киеве в связи с "Евровидением-2017" минсоцполитики выпустит для иностранцев специальные листовки с предупреждением об опасности торговли людьми.

Об этом пишет РБК Украина, ссылаясь на пресс-центр Министерства социальной политики.

Заместитель министра Наталья Федорович в понедельник, 20 марта, провела совещание с полицией, пограничниками, представителями ОБСЕ и другими специалистами, с которыми обсуждались актуальные вопросы в сфере противодействия торговле людьми. Во время встречи было решено, что специально к Евровидению будут созданы тематические листовки. Они помогут обезопасить иностранных граждан от торговли людьми и проинформировать гостей о запрещенных действиях во время их пребывания в Украине.

Специальные листовки будут раздавать в пунктах пересечения границы и в аэропортах государственного значения. В частности, их хотят вкладывать в паспорт иностранных граждан. Кстати, россияне боятся, что Самойлову ждут подготовленные провокации в Киеве.

Напомним, участника от России не будут дополнительно охранять на "Евровидении-2017".