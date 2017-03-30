"Евровидение-2017": организаторы конкурса опровергли информацию о санкциях против Киева

28 марта "желтая" швейцарская газета Blick опубликовала статью, согласно которой генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре, владеющего правами на "Евровидение-2017", заявила, что организаторы конкурса готовы ввести санкции против Украины.

В ЕВС изданию DW подтвердили указанные цитаты Ингрид.

Однако отметили, что не могут отвечать за информацию о том, что EBС уже рассматривает возможность санкций против Украины — вплоть до исключения ее из участников "Евровидения".

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника "Евровидения" смогли выступить на конкурсе этого года", — сообщили в Европейском вещательном союзе корреспонденту DW.

В то же время, если "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут "быть рассмотрены определенные меры" в отношении нарушителя, заявили в EBС.

Ранее глава глава оргкомитета EBU Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Европейский вещательный союз уважает украинское законодательство, но в то же время рассчитывает, что все страны будут представлены на конкурсе в Киеве.

Напомним, глава оргкомитета конкурса ранее заявил, что Россия изначально не была заинтересована в участии в "Евровидении-2017".