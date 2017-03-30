"Евровидение-2017": организаторы конкурса опровергли информацию о санкциях против Киева

Если кто-то из участников нарушит правила конкурса, то после его проведения могут быть рассмотрены определенные меры.
28 марта "желтая" швейцарская газета Blick опубликовала статью, согласно которой генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре, владеющего правами на "Евровидение-2017", заявила, что организаторы конкурса готовы ввести санкции против Украины.
В ЕВС изданию DW подтвердили указанные цитаты Ингрид.
Однако отметили, что не могут отвечать за информацию о том, что EBС уже рассматривает возможность санкций против Украины — вплоть до исключения ее из участников "Евровидения".
"Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника "Евровидения" смогли выступить на конкурсе этого года", — сообщили в Европейском вещательном союзе корреспонденту DW.
В то же время, если "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут "быть рассмотрены определенные меры" в отношении нарушителя, заявили в EBС.
Ранее глава глава оргкомитета EBU Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Европейский вещательный союз уважает украинское законодательство, но в то же время рассчитывает, что все страны будут представлены на конкурсе в Киеве.
Напомним, глава оргкомитета конкурса ранее заявил, что Россия изначально не была заинтересована в участии в "Евровидении-2017".