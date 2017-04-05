Шкляр объяснил, почему Россия не хочет отпускать Донбасс в свободное плавание

Российская Федерация не хочет, чтобы часть Донбасса ушла в свободное плавание, ей нужен на территории нашей страны регион, угрожающий украинцам.

Об этом украинский писатель Василий Шкляр рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник издания подчеркнул, что не хочет возвращать захваченную территорию ценой жизни лучших сынов Украины.

"Часть Донбасса в большинстве пошла за Россией. Это признанный факт. Более того, тамошний народ призвал соседнее государство ввести войска и сам поднял оружие против украинцев за то, что они украинцы", — отметил он.

По его словам, "мы видели и видим много проявлений физиологической ненависти". "И теперь меня не интересует их ментальность. Я не хочу возвращать ту территорию ценой жизни лучших сынов Украины. Она того не стоит", — считает литератор.

"Кто-то меня спросит: "А ты собирал те территории, что раздаешся ими?". Я отвечу: "А ты рожал тех тысячи и тысячи украинцев, которые положили и дальше кладут свои головы за Донбасс? Почему же ты сам не берешь оружие и не идешь на передовую?", — добавил автор.

Ранее Василий Шкляр говорил, что война Украины и России продолжается уже несколько веков, она переходила в разные фазы, имела различне формы. Ознакомиться с другими мнениями писателя можно здесь.