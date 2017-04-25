Украинский пианист-виртуоз посвятил видео к годовщине взрыва на Чернобыльской АЭС

Известный украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара посвятил социальное видео к памятной, 31-й годовщине взрыва на Чернобыльской АЭС

"Композиция называется "Nocturne", она вошла в мой третий студийный альбом White piano. Именно с мыслями о произошедшем событии 30 лет назад и создавалась данная мелодия. Она была записана год назад, к 30-й, юбилейной годовщине взрыва на Чернобыльской АЭС. Идея создания данного ролика гласит о следующем: "Никогда снова!" — это яркий пример того, на что способен всего один человек, на полное изменение всей истории человечества.

В городе очень видно, как природа берет верх и чтобы мы не творили, не создавали, не пытались убить природу, всё равно природа возьмет верх. Я впервые был в Зоне Отчуждения и самое страшное — это видеть полуразрушенные дома и когда осознаешь масштаб трагедии, одно дело видеть все на картинках, а другое, своими глазами — это очень впечатляет, особый дух, атмосфера до мурашек. Мы должны понять одно, от того, что мы делаем сегодня, будет зависеть наше завтра, завтра наших детей и следующего поколения. Это уже случилось, время вернуть назад невозможно, но побывав хоть единожды на этой территории, полностью осознать, понять и не допустить – Никогда снова!", — прокомментировал Евгений Хмара.

Напомним, пианист-виртуоз рассказал, как сыграл гимн Украины на вокзале в Париже.