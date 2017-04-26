"Тюрьма — это мясорубка человеческих судеб": Сенцов написал письмо по случаю присуждения американской премии

В ночь на 26 апреля в Нью-Йорке вручили премию американского ПЕН-центра "Свобода писать".

В этом году ее получил и украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в России, пишет kp.ua..

"Из 42-х ее лауреатов на момент вручения 38 находились в тюрьме. 37 из 40 победителей конкурса были освобождены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения. Очень верим, — написал в Facebook депутат Мустафа Найем, побывавший на мероприятии.

Получать награду в США отправилась двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан. В соцсети она опубликовала письмо брата, которое тот просил зачитать на церемонии. Она отметила, что режиссер очень тяжело переживает, что дочь и сын растут без него.

"Из 42-х ее лауреатов на момент вручения 38 находились в тюрьме. 37 из 40 победителей конкурса были освобождены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения. Очень верим", — написал в "Фейсбук" депутат Мустафа Найем, побывавший на мероприятии.

"КП" в Украине" опубликовало письмо Олега Сенцова с небольшими сокращениями.

"Тюрьма — это мясорубка человеческих судеб, попав в которую, перестаешь верить в справедливость, но не перестаешь за нее бороться. Здесь все по-другому, здесь стараешься жить и выживать, хотя чувствуешь, что твоя настоящая жизнь осталась где-то там, за забором. И что реальный ты остался тоже на свободе, а посадили кого-то другого. Что все это временно, что скоро все разрешится и изменится. Но ничего не меняется и не разрешается. Очутившись в тюрьме, приучаешься жить надеждой, даже если ее нет.

Зато есть время подумать. Долго и о многом. О том, как жил и что осталось после тебя, и осталось ли. Начинаешь смотреть на себя как бы со стороны, на того, кто остался там, на свободе. На тебя вчерашнего смотрит ты сегодняшний, более трезвый, более умный и в чем-то даже жестокий. Портрет со стороны уже вовсе не кажется таким привлекательным изнутри. И как с таким человеком хоть кто-то хотел общаться? И хочется стать лучше его. И уходит все лишнее, напускное и наносное. И начинает проступать главное, то, ради чего по-настоящему стоило жить. О чем можно узнать лишь тут, либо на войне.

…Близкие люди — это не всегда те, кого ты видишь каждый день. Но дети, даже чужие, даже которых ты встречаешь один раз, всегда будут для тебя близкими. Поэтому так невыносимо слушать детские голоса, которые иногда заносит ветер из-за забора. Дети - это, наверное, самое ценное, что остается после нас, это те, в ком мы будем жить и после нашей смерти. Поэтому не стоит им портить жизнь, воспитывая их, воспитывать нужно лишь себя, а детей просто любить. И если получится, приучить их к двум по-настоящему нужным вещам: читать книги и говорить правду.

Когда я последний раз заезжал на Майдан, где уже начали гибнуть люди, моя мама сказала: "Зачем ты туда едешь? Ведь у тебя двое детей!". Я ответил, что именно поэтому я туда и еду — я не хочу, чтобы они жили в стране рабов. Мы тогда победили, но оказалось, что еще не до конца. И борьба продолжается, но уже без меня. А я сижу в тюрьме и как любому заключенному мне очень трудно отвечать на простой детский вопрос: "Папа, когда ты вернешься!"

Напомним, российский режиссер Сокуров на церемонии премии "Ника" призвал освободить Сенцова.