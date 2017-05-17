После соцсетей запреты коснутся "Интера", "Вести", ТРК "Украина" — Шкиряк

Пропагандистские СМИ, враждебные Интернет-ресурсы и фсбшные социальные сети в Украине подлежат блокированию и работать не будут.

Об этом написал советник главы МВД Зорян Шкиряк на странице в Facebook, 17 мая.

"Пропагандистские СМИ, враждебные Интернет-ресурсы и фсбшные социальные сети в Украине подлежат блокированию и работать не будут. Кто еще сомневается, скоро убедится и увидит, как это работает. Слава Украине! — написал Шкиряк.

Пользователь по имени Александр Загородник уточнил у Шкиряка: "Интер, ТРК Украина, Вести, Жж (Живой Журнал - Авт.). На это советник Авакова ответил "100%. Дальше будет!".

Шкиряк также отметил, что в репутационном плане Украина и президент Петр Порошенко в глазах западных партнеров ничего не потерял.

"Все они прекрасно понимают, что речь идет исключительно о оправданный и необходимый шаг на защиту Украины от российского информационного террора, который является основой гибридной войны Путина против нашего государства. Последнее заявление НАТО это четко подтвердила. Они нас поддерживают. Без комментариев", — написал он.

Напомним, в НАТО уверены, что запрет российских соцсетей в Украине — вопрос безопасности.