Фонд Янковского наградил финалистов V Всеукраинского конкурса детского рисунка

17 июня 2017 в Украинском доме состоялась церемония награждения участников и победителей юбилейного V Всеукраинского конкурса детского рисунка "Украина — земля талантов". Самое масштабное украинское детское творческое соревнование уже пятый год подряд проводится по инициативе и финансовой поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего".

На рассмотрение жюри было прислано 605 работ от юных художников в возрасте от 5 до 17 лет из 22 областей Украины.

"Поздравляю с пятым юбилейным Всеукраинским конкурсом детского рисунка! За пять лет было организовано много выставок победителей и финалистов конкурса, как в Украине, так и за рубежом, в частности, в здании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Таким образом, все желающие имели возможность посмотреть на нашу страну глазами детей. Мир наш меняется, сейчас все занимаются цифровыми технологиями, IT. Но мне кажется, будущее именно за творческими людьми. А благотворительный фонд "Инициатива во имя будущего" всегда поддерживает творческую и талантливую молодежь в разных сферах: культуре, науке, инновациях", — отметил основатель благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский.

В состав экспертного жюри конкурса в этом году вошли: Наталья Полтавец, известная киевская художница, член Национального союза художников Украины; Мария Зволынская, юная победительница III Всеукраинского конкурса детского рисунка "Вера. Надежда. Любовь.", а также другие известные деятели искусства.

По итогам профессионального жюри были выбраны 30 финалистов: 9 главных призеров и 21 номинант В возрастной категории от 5 до 8 лет финалистами стали: Анастасия Старовойт и Валерия Хитрых, а первое место заняла Анастасия Таратина с работой "Эра Королёва продолжается: Мы открываем новые планеты". В возрастной категории от 9 до 13 лет финалистами стали Мария Карпенко и Амина Довгий, первое место заняла Амели Иченская с работой "Страна вдохновения". Лидерами в старшей возрастной категории конкурса для возрастной группы от 14 до 17 лет стали Ксения Пустовит, Маргарита Григорчук, а главный приз и первое место получила Виктория Комарницкая за художественную работу "Творческий мир Марии Приймаченко".

Традиционно все юные участники получили почетные дипломы от организаторов конкурса, а финалисты были награждены замечательными художественными наборами. Победители V Всеукраинского конкурса детского рисунка "Украина — земля талантов" получили туристические путевки в детский лагерь "Артек—Буковель" для творческо-оздоровительного отдыха. Стоит отметить, что с 17 по 29 июня в Украинском доме открылась уникальная художественная экспозиция сотни работ финалистов и победителей конкурса.

После награждения победителей фонд Игоря Янковского организовал творческие мастер-классы, во время которых дети под руководством опытных мастеров учились делать куклы-мотанки, расписывать сумки, лепить игрушки из глины и осваивали технику мокрого валяния. На протяжении многих лет фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" заботится о творческом поколении талантливых юных украинцев. Благодаря его поддержке, дети раскрывают свой творческий потенциал, духовность и наследуют творческое поколение украинских художников.

Анастасия Бахмутова