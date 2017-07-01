Украинский журналист объяснил, нужны ли "языковые квоты" в печатных СМИ

"Языковое квотирование", введенное для украинских радио и телевидения, не является панацеей для СМИ, однако его плюсы превосходят минусы.

Об этом журналист, публицист, обозреватель газеты "Зеркало недели" и ведущий программы "Игра в классику" на телеканале ZIK Сергей Рахманин рассказал на чате в "Главреде".

"Я не являюсь категорическим сторонником запретов и ограничений, но считаю, что в языковом квотировании есть преимущества, которые доминируют над недостатками. Мне кажется логичным, если бы языковое квотирование касалось и печатной прессы. Но само по себе квотирование не является панацеей", — подчеркнул журналист.

"Пример книгоиздания доказал, что спрос на украинскую литературу появляется не тогда, когда запрещаются русские книги, а когда появляются люди, готовые вкладывать в украинскую литературу, что стимулирует появление талантливых авторов и запрос на украинскую книгу", — говорит эксперт.

"Я думаю, что ренессанс не просто украиноязычной, а полноценной украинской журналистики произойдет не тогда, когда силой заставят печататься исключительно на украинском, а когда появятся самобытные яркие и интересные украинские медийные проекты, которые создадут новый тренд в украинской журналистике, что окончательно излечит от привычки подражать российским изданиям", — поделился мнением телеведущий.

Комментируя вопрос, существует ли в Украине свобода слова, Сергей Рахманин заметил: "Думаю, что есть свобода самовыражения, прежде всего. Говорить о свободе слова в полном широком смысле я бы не стал, потому что далеко не все журналисты осознают, что свобода слова — это не просто право, но и ответственность, а политики в основном понимают свободу слова как "свободу мочить конкурентов".

Напомним, ранее эксперт объяснил, как соцсети влияют на современную журналистику.

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