Джоан Роулинг написала одну из своих сказок на маскарадном платье

Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг написала одну из своих сказок прямо на маскарадном платье для Хэллоуина.

Об этом сообщил CNN.

"Я праздновала мое 50-летие одновременно с Хэллоуином (хотя это не настоящая дата моего дня рождения). Я оделась в костюм потерянной рукописи. И я написала на платье большую часть этой книги. Сейчас она висит в моем шкафу", — рассказала она.

Роулинг также отметила, что еще не решила вопрос публикации этой сказки. Не исключено, что она так и останется записанной на наряде. Фанаты надеются, что рано или поздно смогут прочитать очередное творение своей любимой писательницы.

"Сейчас она висит в моем шкафу", — призналась писательница.

Джоан Роулинг получила всемирную известность после выхода серии книг о волшебнике Гарри Поттере, выпущенных в период с 1997 по 2007 годы. Книги были переведены на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров.

Напомним, в Англии украден единственный экземпляр приквела "Гарри Поттера".