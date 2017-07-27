Нацсовет определил пять украинских телеканалов, которые вскоре начнут вещать в Крыму

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назвал пять украинских телеканалов, которые победили в конкурсе и вскоре начнут эфирное вещание на аннексированный Крым.

Об этом в Фейсбуке сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его информации, такими каналами стали: UA:Крим (НОТУ), Черноморская телерадиокомпания, ICTV, "5 канал" и "Прямий" (Тонис). Аудиторию телеканалов составят более 200 тысяч крымчан.

"Всего на конкурс Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания направилось 7 телеканалов: UA:Крым, ЧТРК, ICTV, СТБ, ПравдаТУТ, 5 канал, Тонис ("Прямий"). Спасибо всем телеканалам за патриотическую позицию и поддержку Крыма не только словом, но и делом. Отдельная благодарность — Общественному вещанию, которое взяло на себя наибольшую часть задач по восстановлению вещания, и StarLightMedia за то, что зашли на конкурс двумя телеканалами", — написал Костинский.

Напомним, украинское радио начинает вещание на оккупированном Донбассе.