Сегодня Ротару празднует свой юбилей, опубликованы фото

Сегодня, 7 августа, народной артистке Украины Софии Ротару исполняется 70 лет. Еще за неделю до дня рождения она вместе с родными — сыном Русланом, невесткой Светланой и внуками — Соней и Анатолием — отправилась на остров Сардиния, где собирается пышно отметить свой юбилей.

По словам людей из окружения народной артистки, планируется достаточно закрытое мероприятие, на котором будут присутствовать коллеги по музыкальному цеху Софии Михайловны и представители власти разных лет, пишет Сегодня.

София Михайловна уже не первый раз сбегает от всех на свой день рождения в Италию: свое 65-летие звезда отмечала в Тоскане, хотя ранее все праздники проходили в Ялте, где у нее — дача, а в 2009-м появился и свой отель.

В последние годы София Ротару практически отказалась от интервью, да и ранее всегда была немногословна с журналистами. На стандартные по поводу дня рождения вопросы о будущих планах и желаниях София Михайловна отвечает: "У меня всегда есть какое-то нереализованное желание. Ведь жизнь — движение от задуманного к исполненному. Постоянно пребываю в поиске, чтобы быть интересной, востребованной, любимой. Мне всегда кажется, что главная песня еще не спета...".

Как пишет viva.ua слову, для отдыха и празднования дня рождения Ротару выбрала удобный, но, вместе с тем, стильный образ.

Так, свой юбилей певица отмечает в модном платье-вышиванке желтого цвета и кроссовках. Свой праздничный образ певица дополнила солнцезащитными очками и распущенными волосами.

Первыми с днем рождения Софию Ротару поздравили ее родные люди, опубликовав общие снимки с именинницей.

"Дорогая моя мама! Будь счастлива! Пусть Бог хранит и оберегает тебя. Ты научила меня любить жизнь и ценить ее во всех проявлениях! Не сомневаюсь, что родился под счастливой звездой... Береги себя и помни, что еще много всего интересного впереди! Люблю", — написал сын певицы Руслан Евдокименко.

"С днем рождения! Любим! Здоровья и благополучия!" — написала невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко.

"Счастливого дня рождения! Люблю", — поздравила бабушку Соня Евдокименко.

Напомним, ранее фолловеры отмечали, что 69-летняя певица выглядит в свои годы довольно молодо.

фото: instagram.com/sofiarotaru.official