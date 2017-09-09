Актер Игорь Колтовской: украинский зритель еще не созрел для серьезного патриотического кино

На сайте "Главред" состоялся чат с киевским актером и режиссером Игорем Колтовским, одна из последних работ которого — роль в остросюжетном историческом фильме "Червоный". Роль преступника Коли Тайги стала для него дебютом в большом кино. Общаясь с читателями, он рассказал, чем ему импонирует его персонаж Коля Тайга, что у них общего, как работалось с режиссером Зазой Буадзе, и почему он считает Зазу "актерским режиссером", в чем отличие работы актера в театре и в кино, почему украинское кино может завидовать театру, а также когда изменится отношение украинского зрителя к отечественному кино.

Представляем стенограмму чата с Игорем Колтовским.

Ростислав Телегін: Есть ли у актеров в контрактах обязательные требования для роли — скинуть или набрать вес, выучить иностранный язык (для роли немца, француза, англичанина и т.д.), быть готовым сняться обнаженным или быть физически готовым к исполнению трюков (исключая сложные для каскадеров, само собой)? Что было у вас в контракте?

Игорь Колтовской: Если говорить обо мне и роли Тайги, то каких-либо специальных пунктов контракта не было. Но интересный факт: так получилось, что накануне кастинга на роль я сознательно похудел на 20 кг. Думаю, моя худоба мне тоже помогла в прохождении на роль. И когда меня утвердили, одно из пожеланий режиссера было не набирать вес.

2181: Інформація з Вікіпедії свідчить, що ви доволі давно працюєте у столичному театрі-студії "Саквояж", де привчаєте дітей до акторської професії та робите за їхньою участю унікальні вистави. 1) Чи складно працювати із дітьми? 2) Чи сприяє держава або місцеві органи влади розвиткові театру "Саквояж" — унікального для нашої столиці осередку мистецтва? 3) В чому, на вашу думку, полягає головна проблематика діяльності не державних закладів культури? 4) Яка роль меценатів у розвитку культури в Україні? 5) Як ви думаєте, що заважає сьогоднішнім бізнесменам вкладати кошти у розвиток культури, тобто діяти на кшталт відомим меценатам минулого — Михайла Терещенка, Савви Морозова тощо?

Игорь Колтовской: 1) Мені з дітьми працювати цікаво. Ми навчаємося одне у одного.

2) Конкретно розвитку театру "Саквояж" влада і місцеві органи не сприяють. Це — приватний театр-студія. Ми свідомо відмовилися від державної підтримки і тягнемо свій "Саквояж" самі. Чи хотілося б мати якусь підтримку? Можливо. Але це довга розмова...

3) Думаю, що перш за все правова база — потрібно приймати закони, які б допомагали розвитку, а не створювали перепони.

4) Я з меценатами не стикався. Якщо вони є, це чудово. Я готовий до співпраці.

5) Заважає правова база.

Petro: Чим ви особисто пояснюєте те, що "Червоний" має ледь не рекордний бокс-офіс? Чим кіно зачепило глядача?

Игорь Колтовской: гадаю, що в сьогоднішній політичній ситуації, коли країна перебуває в стані війни, коли щодня на сході гинуть наші хлопці, які, вважаю, є Червоними сьогодення, нам потрібно перемагати. І це кіно стверджує героя-українця, який перемагає і йде далі. А це те, що нам сьогодні потрібно.

Malinka: Насколько мне известно, появятся еще две части "Червоного". Будете ли вы задействованы в этих картинах? Да и в целом, останутся ли прежние актеры?

Игорь Колтовской: В приквеле, насколько я знаю, Коля Тайга не задействован. По поводу сиквела — Колю Тайгу убили. Но, может быть, Андрей Кокотюха решит его воскресить. Не знаю.

Malinka: Скажите, а правда, что сначала "Червоного" должен был снимать Ахтем Сейтаблаев, и почему все-таки съемку поручили Зазе Буадзе?

Игорь Колтовской: Правда. Насколько я знаю, на момент начала работы над "Червоным" Ахтем занялся другим проектом, поэтому "Червоного" стал снимать Буадзе. Как говорил Заза, они созвонились с Ахтемом, обсудили эту ситуацию, и на их человеческие отношения это никак не повлияло.

Malinka: Насколько тяжелым для вас был график съемочных дней?

Игорь Колтовской: На съемочной площадке царила по-настоящему творческая атмосфера, в которой все тяжести (холод, дождь, грязь и ночные съемки) переносились как необходимая составляющая, воспринимались с пониманием и даже радостью, потому что они только помогали в создании образа и ощущении себя в этой атмосфере лагеря.

Timka: Как вы считаете, есть ли у театра как вида искусства будущее? Легко ли ему отвоевывать зрителя у кино?

Игорь Колтовской: Я не вижу предпосылок для смерти театра. По-моему, сегодня театральные залы заполнены больше, чем кинозалы. Думаю, сегодня кино стоит позавидовать театру.

Timka: Как вам работалось с Зазой Буадзе? Часто ли возникали споры по решению той или иной сцены? Ведь вы тоже режиссер, и, наверняка, у вас возникали свои мысли, как можно дополнить или сделать ярче какой-то кадр.

Игорь Колтовской: С Зазой Буадзе работалось чудесно. Он очень чувствует актера, любит его и способен услышать актера. Его смело можно назвать "актерским режиссером".

У меня есть, как я считаю, хорошая способность — когда я как актер попадаю в руки другого режиссера, я отключаю свои режиссерские мозги и превращаюсь в пластилин. Мне хочется, чтобы меня лепили, направляли, я очень податлив. Мне как актеру интересно воплотить замысел режиссера. Думаю, это одна из очень важных составляющих актерской профессии.

С Зазой мы находились в прекрасном творческом диалоге, за что я ему очень благодарен. Он был замечательным "зеркалом", ведущим меня по роли. Спасибо, Заза!

Очень хочется поблагодарить всю съемочную группу и непосредственно Наташу Корниенко, Лелю Полищук — художников по гриму, которые помогали создавать наши образы. Художник по костюмам Света Симонович — большое спасибо за крест Тайги, который послужил для меня человеческим оправданием этого персонажа. Звукорежиссер Сережа Мовчан — спасибо за человеческое отношение и внимание к голосу Тайги. И спасибо моим "корешам" — Валерию Швецу и Евгению Меркулову. Спасибо всем!

Inga: Ігоре, роль бандита доволі специфічна, але ви з нею успішно впоралися. Не боїтеся, що за вами закріпиться саме такий образ і кожен наступний режисер пропонуватиме щось подібне?

Игорь Колтовской: Не боюся. У кіно у мене є акторське право — відмовлятися.

Paulinka: С кем из современных украинских или российских кинорежиссеров вам было бы интересно поработать?

Игорь Колтовской: Мне интересно кино Зазы Буадзе, Романа Балаяна, Вячеслава Криштофовича, Андрея Кавуна, Анатолия Матешко, Аркадия Непиталюка. Оказаться на съемочной площадке, даже в эпизодической роли, работать и общаться с этими режиссерами — это уже счастье.

Paulinka: Чем для вас, прежде всего, отличается актерский труд в театре и кино? Где вам комфортнее и почему?

Игорь Колтовской: Отличие работы актера в кино и в театре — сугубо технологическое. Комфортно мне и там, и там. Я сравниваю работу в кино со влюбленностью, а работу в театре — с любовью. В театре есть возможность от спектакля к спектаклю встречаться со своим персонажем, проживать его жизнь, находить новые краски и глубины роли. В кино этот период очень короток, как влюбленность, и остаются только сладостные воспоминания и порой невозможное желание что-либо изменить.

Paulinka: Какие роли вам интереснее — героев, романтичных и добрых персонажей или злодеев?

Игорь Колтовской: Разные роли. На моем театральном счету около 60 ролей, среди них есть и герои, и романтичные, и добрые, и злые — самые разные персонажи. В театре мне посчастливилось работать в чудесном материале, начиная от классической драматургии и заканчивая современной, с хорошими режиссерами. Именно поэтому и в кино я ищу разнообразия ролей.

Simka: Як ви потрапили до складу акторської команди, яка працювала над "Червоним"? Чи правда, що ви не одразу погодилися на цю роль? Чому?

Игорь Колтовской: Я потрапив випадково. На той час у мене не було бажання зніматися в кіно, бо той матеріал, який мені пропонували, мені був нецікавий. І раніше мені неодноразово телефонувала Алла Самойленко, кастинг-директор нашого фільму, із пропозиціями зніматися в інших проектах, але я завжди знаходив причини для відмови, тому що в тих ролях не було чого грати, вони всі були однотипними, схожими — всюди або "менти", або "бандюки". Тож у Алли склалося враження, що я взагалі не хочу зніматися в кіно. Але насправді я просто чекав цікавий матеріал.

А потім вирішальну роль зіграла моя учениця Марія Трепікова, яка є помічницею Алли Самойленко і яка наполегливо переконала мене прочитати сценарій і прийти на кастинг. І вже на моменті ознайомлення зі сценарієм, я зрозумів, що Коля Тайга — роль, за яку потрібно боротися, і від якої не можна відмовитися.

Gallina: В кино всегда все безупречно, и есть возможность хоть 10 раз переснять сцену. В театре так не выйдет, там бывают форс-мажоры, потому что шедевр творится здесь и сейчас. Это минус для театра или плюс? Как вы относитесь к форс-мажорам во время спектакля?

Игорь Колтовской: Форс-мажоры бывают и в театре, и в кино. Это большой плюс. Отношусь к форс-мажорам замечательно — именно они порой позволяют найти что-то новое, импровизировать и ощутить живое дыхание в сцене.

Ігор Тимофєєв: Игорь, вы говорите: "отношусь к форс-мажорам замечательно — именно они порой позволяют найти что-то новое, импровизировать и ощутить живое дыхание в сцене". А были ли в вашей карьере или у ваших коллег какие-то забавные случаи, вызванные форс-мажорами? Может, слова забыли, зиппер не застегнули, вместо воды — хлебнули водки...

Игорь Колтовской: Было. Взрывалось световое оборудование во время спектакля. Во время сцены рвались брюки, падали декорации, отклеивались усы. И водку хлебал вместо воды, было. Это забавные случаи, которые обогащают нашу актерскую жизнь и порой позволяет с улыбкой посмотреть на свою профессию.

Konn: Игорь, в чем для вас рецепт безупречно сыгранной роли (не суть важно — в театре или в кино)? Обязательно ли актер должен полюбить своего персонажа, чтобы самым лучшим образом воплотить его в кино или на театральных подмостках? Чем импонирует вам ваш персонаж — Коля "Тайга"?

Игорь Колтовской: Рецептов не знаю. Работа над ролью — долгий, порой мучительный, но в итоге очень радостный процесс. Тебе необходимо найти множество точек соприкосновения со своим персонажем, стать адвокатом своей роли и полюбить своего героя.

Коля Тайга и я — два кардинально противоположных человека. Но думаю, основная точка наша соприкосновения — "отрицалово" Коли Тайги. Он живет по своим законам, поступает так, как считает нужным, не вступает ни в какие сговоры с властью и идет своим путем к своей цели. Эта позиция близка мне по жизни.

Андрей Кокотюха очень сочно выписал образ Тайги, наградил его колоритной феней и дал развитие этому образу. Я думаю, что в большой степени любовь зрителя к Тайге — это заслуга Андрея.

Ginger: В Украине предлагают ввести акциз на российские книги. А как вы относитесь к таким мерам — акциз на книги, запрет фильмов, табу на въезд российским гастролерам и т.д.? Насколько разумна эта "война с памятниками"?

Игорь Колтовской: Это мое субъективное мнение: я — против каких-либо запретов. Считаю, что каждый человек сам вправе выбирать, что ему смотреть, слушать, читать и т.д. Мне эти запреты не нужны и даже оскорбляют. Но на данном этапе развития нашего гражданского общества, думаю, это правильные меры.

Artem Kalinin: Прежде всего, спасибо за фильм и за роль! А вопрос — как вы думаете, большой капитал уже готов вкладываться в украинское кино? Количество премьер вроде бы говорит о том, что процесс пошел... И еще один вопрос: как вы оцениваете кассовые сборы "Червоного"? Не кажется ли вам, что зритель еще не совсем дозрел до серьезного патриотического кино?

Игорь Колтовской: Спасибо вам! Я согласен в том, что процесс пошел. Дай Бог, чтобы "большой капитал" почувствовал свою готовность вкладываться в украинское кино.

Кассовые сборы "Червоного" оцениваю хорошо, исходя из той ситуации, в которой сегодня находится украинское кино.

Согласен с вами, зритель еще не совсем созрел для серьезного патриотического кино. Но кино снимать необходимо. И в ближайшие пять лет, думаю, отношение зрителей к украинскому кино кардинально изменится. Главное, чтобы наши государственные структуры поддерживали отечественному кино и были нацелены на его развитие.

Igor Yurchuk: Чи важко було вжитися в роль і говорити таким хриплим голосом?

Игорь Колтовской: Ні, не важко. Це було дуже цікаво. Роль спонукала вивчати час, вивчати кримінальне середовище, його звички, закони та спосіб життя.

Щодо голосу, розуміння того, що Тайга повинен розмовляти саме таким хриплим голосом, народилася після першого прочитання сценарію, ще до кастингу. Починаючи з кастингу, я почав шукати цей голос і на момент зйомок знайшов.

Ростислав Телегін: Встречал в украинском кино странную тенденцию переозвучивать на украинский язык чуть ли не всех персонажей кинофильма (такое есть в фильмах Любомира Левицкого, из недавних "Правило боя" Шапарева). И странная получается вещь, когда смотришь украинский фильм, а там украинский язык не попадает в губы персонажу. Есть мнение, что украинским актерам на самом деле очень сложно сыграть натурально украиноязычного персонажа, от того и эти переозвучки. Вопрос к вам как к актеру — действительно ли есть проблема сыграть персонажа, говорящего на украинском языке, и при этом чтобы зритель поверил в существование этого персонажа? Если проблема есть, то как ее можно решить, а если нет, то почему тогда такие коллизии (дублировать на украинский язык украинское кино) случаются?

Игорь Колтовской: Относительно дубляжа — насколько мне известно, в Украине принят закон о языке, который обязует кинопрокатчиков дублировать фильмы на украинский язык либо использовать субтитры. Относительно украинского продукта — например, для меня нет проблемы играть на украинском языке и делать человека, говорящего на украинском языке, органичным в кадре. К сожалению, я не видел фильмов, которые вы упоминаете, но, может быть, непопадание при дубляже в липсинг — это какой-то брак.

Ростислав Телегін: Многие критики (в том числе и те, которым фильм "Червоный" не понравился) положительно оценили вашу роль Коли "Тайги". Вопрос — изменилась ли ваша карьера после этой роли? Может, к вам пачками стали присылать предложения по сьемкам в других кинокартинах и сериалах? Вообще, хоть что-то изменилось в вашей жизни?

Игорь Колтовской: В моей жизни стало больше общения и внимания людей к моей скромной персоне. Мне это очень приятно. Относительно ролей — я думаю, прошло мало времени, и какие-то предложения, наверняка, будут. Я на это надеюсь.

Наталья Ганага: За наявності необмеженого бюджету та можливостей (будь-які спецефекти), який улюблений твір ви хотіли б екранізувати і кого б у ньому зіграли?

Игорь Колтовской: Ідея працювати з будь-яким твором приходить несподівано, тому я не можу зараз сказати про якийсь один улюблений твір. Все повинно зійтися, і ця ідея повинна народитися в певний час, у певному місці, з певними людьми.

Я займаюся режисурою, та це режисура театральна. Якщо казати про те, що мені подобається, то сьогодні мене цікавить "Білоксі Блюз" Ніла Саймона. Мені дуже подобаються кіносценарії Лукіно Вісконті. Його "Людвіг" надзвичайно актуальний на даний момент матеріал.

Biliak Ivan: Як воно, грати таку роль?

Игорь Колтовской: Грати таку роль чудово. Подібні ролі для актора — подарунок.

Фото Вячеслава Ратынского