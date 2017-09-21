На 72-м году жизни умерла телеведущая программы "Катрусин кинозал"

На 72-м году жизни умерла украинская телеведущая детских передач Екатерина Лозовенко, которую зрители знали, как "тетя Катя" из программы "Катрусин кинозал".

Об этом сообщила на странице в Facebook журналистка Ольга Байвидович.

Программа при ее участии выходила на протяжении 16 лет.

"Сегодня умерла тетя Катя, Екатерина Семеновна, ведущая программы "Катрусин кинозал". Мы жили с ней в одном доме. Когда встречались в лифте, она всегда улыбалась и спрашивала: — Олечка, как дела?" — написала Байвидович.

Напомним, умерла звезда фильма "Выйти замуж за капитана" Вера Глаголева.