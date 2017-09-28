У Києві стартував благодійний проект "Дивосвіт українського мистецтва"

28 сентября 2017, 13:49

28 вересня соціальна ініціатива "UAMAZE" презентувала перший об‘єкт, оздоблений Петриківським розписом, в рамках проекту "Дивосвіт українського мистецтва".

Відкриття об'єкту присвячено Міжнародному дню ветеранів та людей похилого віку, який відзначають 1 жовтня.

Разом із соціальною ініціативою "UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва" до розпису "бігунця", стрічкового орнаменту Петриківського розпису довжиною 17 м, долучилися діти та мешканці будинку ветеранів праці.

Автор розпису Юлія Рожкова розповідає: "Багато років я викладаю майстер-класи та курси з Петриківського розпису. Цей проект ми втілили в життя завдяки моїм учням та ініціативі "UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва", яка системно підтримує сучасними проектами народне мистецтво". Проект став можливим за підтримки благодійників Riara та Beat Production Studio.

"Діяльність проекту "UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва" спрямована на популяризацію найколоритніших доробків українського народного декоративного мистецтва. Ми експериментуємо з новими ідеями для того, щоб  народне декоративне мистецтво ставало сучасним та популярним", — зазначає Ірина Титова, організатор акції "Дивосвіт українського мистецтва".

"Як чудово, що тепер щодня краса Петриківського розпису зігріває серця наших мешканців. Ми щиро вдячні за те, що обрали саме наш заклад та знайшли можливість привернути увагу, проявити турботу та милосердя літним людям", — зазначив Олександр Коняхін, директор Київського пансіонату ветеранів праці.

Анна Юденко, благодійник та співвласник Riara зазначила:  "У непростій ситуації, яка склалася для нашої країни бізнес різних масштабів має дбати про соціально незахищені верстви населення. Ми відповідальні за суспільство у якому живемо. Тож ми долучилися до проекту без вагань".

"Навіть від споглядання прекрасного поліпшується якість життя людини, настрій піднімається, жити хочеться. Мені було дуже приємно долучитися до проекту", — розповідає пані Валентина, мешканка пансіонату.

Наступним об'єктом для розпису організатори обрали дитячий майданчик поблизу парку Слави.

Петриківський розпис — одна із перлин українського декоративного мистецтва, яка включена у 2013 році до нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. На сьогодні, як ніколи раніше, українське суспільство потребує умов для об'єднання людей різних поглядів та вікових меж. Саме дивовижне українське мистецтво може стати тієї площиною, яка дозволить досягти цієї мети та зв'язати різні покоління.

По додаткову інформацію звертатися до:

Тетяна Ромах

Куратор проекту "UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва"

+38 (099) 222 95 70; t.romakh@uamaze.com.ua

Довідкова інформація

"UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва" — це соціальна ініціатива, яка займається популяризацією найколоритніших доробків народного декоративного мистецтва України. Діяльність проекту спрямована на те, щоб культурна спадщина ставала сучасною та відомою не тільки в Україні, але й у світі.

"UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва" займається благодійними соціальними проектами;  організує майстер-класи та школу з Петриківського розпису; поширює  знання про символіку декоративного мистецтва; організує арт-подорожі по Україні; поширює якісну сувенірну продукцію.

Київський пансіонат ветеранів праці заснований у 1971 році і розрахований на 300 осіб. На сьогодні мешкає 234 громадян похилого віку, ветеранів війни, інвалідів, які потребують стороннього догляду та побутового і медичного обслуговування. Пансіонат знаходиться у лісопарковій зоні на площі 4 га, має 2 житлових корпуси, господарчі споруди).

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