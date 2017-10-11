"Отдать дракону девственницу". Почему президент Чехии "отдал" украинский Крым России

Президент Чехии Милош Земан, страна которого пережила 30-летнюю советскую оккупацию, боится России, поэтому во время выступления на сессии ПАСЕ предложил Киеву договориться с Москвой о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым.

Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады Мирослав Гай пишет на своей странице в Facebook.

В РФ новая волна уничтожения свободных СМИ. В РФ новые посадки губернаторов и окончательная централизация власти. В РФ провели самые масштабные танковые учения за 30 лет на Урале и Запад 2017 в Беларуси. В РФ провели учения ядерной триады. РФ планирует отказаться от всех договоренностей по ЕСПЧ и не собирается выполнять его решения. В РФ принимают один за одним законы военного времени — они на завершающей стадии подготовке к возможной полномасштабной войне, — пишет волонтер. — И это на фоне вхождения войск Турции в Сирию, вероятной войны Запада с КНДР..."

"Да Чехия просто боится. Они-то помнят. У них сейчас началась малодушная риторика: "А давайте отдадим дракону девственницу, и, может, он нас тогда не тронет, а то и, вообще, улетит", — цитирует ветеран АТО пьесу Евгения Шварца "Дракон".

"А венгры, я так понимаю, хотят подобрать туфли от "растерзанной", — иронизирует он.

"И тут я вижу полную несостоятельность Климкина. Украину оскорбили в его лице, между прочим, а еще до сих пор нет украинских учебников в венгерских школах", — продолжает Мирослав.

По его мнению, украинскому дипкорпусу пора прекратить мямлить и оглядываться на реакцию стран, которые ничего не решают в мировом политическом процессе: "Они и своих-то интересов не могут защитить, а на наши им плевать, у них свои граждане".

"Украина — огромная европейская страна. Украина уже четыре года воюет с третей армией мира. Да, те не включили полную мощь, но Чехии бы не стало уже через месяц таких боев", — считает Гай.

"На Донбассе сейчас танков, БМП и другой техники больше, чем в Чехии, странах Балтии и Германии вместе взятых. У Чехии машин меньше, чем военной техники, завезенной Россией в ОРДЛО", — заметил офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады.

"И не им нам говорить, что делать с нашими оккупированными территориями. Украина — не проблема Чехии. Это я понимаю. Но и Чехия — не проблема Украины", — напоминает волонтер.

"Зато есть большие шансы, что скоро большой проблемой для Чехии станет Россия. Иначе бы из уст их президента не звучало жалкое: Не бейте нас, бейте Украину", — резюмирует Мирослав Гай.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что премьер Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания Земана абсолютно контрастируют с внешней политикой правительства.

фото: m.kino-teatr.ru