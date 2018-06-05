Рабинович анонсировал старт проекта "Кандидат"

Политико-социальный проект "Кандидат" может продлиться три сезона. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

Напомним, проект "Кандидат" будет транслироваться в эфире телеканала "112 Украина". В его создании принимает участие Вадим Рабинович, а победителю гарантируется место в проходной части списка партии "За життя" на выборах в Верховную Раду и год учебы в Стэнфордском университете.

"На политико-социальный проект "Кандидат", съемки которого сейчас проходят, уже отобрали 100 человек. А 5 июня из них отберут 12 оставшихся кандидатов. О том, кого именно отберут, я тоже узнаю только 5 числа. И вот эти 12 кандидатов будут в течение 12 недель получать различные задания. Раз в неделю один из них – тот, кто хуже других справился с заданием – будет покидать проект. И в конце останется один – победитель", – рассказал политик.

Он подчеркнул, что считает политико-социальный "Кандидат" очень важным с многих точек зрения.

"Мы хотим впервые показать, как работает социальный лифт – хотя бы в таком телевизионном формате. Когда простой человек, не из золотой молодежи, не родившийся на Печерских холмах, может тоже пройти в парламент. Я сам с большим интересом отношусь к этому проекту. Хочу пообщаться с этими людьми и, может быть, разглядеть будущих звезд украинской политической арены", – отметил парламентарий.

Народный депутат сообщил, что в эфир проект начнет выходить в конце лета и будет транслироваться на протяжении 12 недель.

"Возможно, режиссеры не одобрят этого, но открою вам секрет: в принципе, мы рассчитываем на три сезона этого политико-социального проекта. Мы собираемся выйти в эфир где-то в конце августа, в течение 12 недель будем отбирать нашего кандидата. Потом немного отдохнем – и хотим начать второй сезон проекта, а за ним – и третий. Это очень тяжелая работа. Я всегда был "телевизионным" человеком, но обычно происходило так: пришел на передачу, пробыл там час – и ушел. А с "Кандидатом" все намного сложнее. Но это стоит того, ведь в итоге мы сможем выявить два–три таланта – это уже результат", – заявил лидер партии "За життя".

По словам политика, он не принимает участие в первичном этапе отбора участников, и начнет работать с ними только тогда, когда их останется 12.

"Отбором участников занимается отдельная группа людей. Лично я их не видел и никакого отношения к их отбору не имею. Вот когда останется 12 человек – тогда да, среди них отбирать уже буду я и два моих помощника. Я думаю, что это будет очень красочное зрелище, ведь мы подготовили очень интересные задания для участников. Мне будут помогать Нестор Шуфрич (народный депутат, член партии "За життя", – ред.) и замечательная ведущая телеканала "112 Украина" Анна Степанец. Но последнее слово будет за мной, и даже несмотря на мнение жюри я смогу кого-то вернуть, кого-то оставить и кого-то убрать", – констатировал Вадим Рабинович.