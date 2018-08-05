Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото

Российские СМИ оболгали трогательное фото

Боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявил, что опубликованное в российских СМИ фото, на котором изображен он со своей возлюбленной, является фейком.

В комментарии Радио Свобода военнослужащий рассказал, что снимок был сделан еще в 2015 году. На нем девушка обнимает парня, а на заднем плане виднеется вагон поезда Харьков-Ужгород.

«Я возвращался из АТО домой, из Харькова в Тернополь, где и была сделана эта фотография. Если не ошибаюсь, еще в 2015 году», — прокомментировал фейковое фото боец ВСУ.

Эту информацию также подтвердили в бригаде, где служит военный, и волонтер, которая лично с ним знакома.

«Это фото где-то 3-4-летней давности, он мой земляк из соседнего села. Он тогда был, вроде бы, больше года на востоке, и его тогда встречала впервые девушка», — рассказала волонтер.

Фейковое фото разместил в соцсети журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, которое озаглавил «Боец АТО провожает свою девушку в Москву». На нем изображены те же парень и девушка, но сзади подпись гласит, что поезд курсирует по маршруту Москва-Львов. Затем эту дезинформацию охотно подхватили и другие российские СМИ.

Напомним, в Сети высмеяли реакцию российских телепропагандистов на снимок полки с книгами, принадлежащими президенту Украины Петра Порошенко.