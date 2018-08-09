На День города в Омске выставили виселицу как «обычный элемент городской обстановки»

Виселица в Омске.

Необычный экспонат нашелся на праздновании Дня города в Омске: там на площади к празднику установили виселицу, предложив всем желающим сделать фото «на память» в образе повешенного. При этом не уточнялось, насколько безопасна данная конструкция.

В мэрии пояснили, что виселица – просто элемент декора, призванный придать достоверности реконструкции набережной петровской эпохи, пишет «Новый Омск».

«Они же (организаторы военно-исторического фестиваля «Служилые люди Сибири» – ред.) ориентировались на петровские времена, когда виселица была, к сожалению, обычным элементом городской обстановки. Ребята постарались максимально правдоподобно воспроизвести. Мы их на будущее предупредим, чтобы они в погоне за правдоподобностью не создавали такие экстремальные ситуации», – рассказала заммэра Омска Елена Шипилова.

При этом гостям праздника все понравилось, заверила чиновница: «Те, кто был на представлении, думаю, оценили, в том числе, и работу этих ребят».

Ранее в Ялте были возмущены праздничным логотипом города «не в тех цветах». Местные активисты настаивают, что достопримечательность необходимо было выполнить в цветах триколора.