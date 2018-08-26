Прикольные поздравления с Днем шахтера-2018 на словах и в анимированных картинках

В последнее воскресенье августа Украина – а заодно Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан – празднует День шахтера. В 2018 году торжество выпало на 26 августа.

В этот день чествуются храбрость, мужество и самоотверженность людей, которые рискуют жизнью ради энергетической независимости страны. Несмотря на опасность взрывов метана, обвалов и других аварий, они добывают уголь, обеспечивая тепло и свет в квартирах украинцев.

Поздравления с Днем шахтера короткие

Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!

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Сними свою каску, шахтер,

И вымой от сажи лицо;

Твой праздник сегодня пришел,

А ты не во фраке еще.

Поздравить хочу я тебя,

Желаю весь уголь добыть,

Жена чтобы ждала, любя,

И было так здорово жить.

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Взять у Земли ее ценности и передать на службу людям могут лишь представители этой профессии. Так пусть же в День шахтера даже те, кто занят на смене под землей, почувствуют теплоту поздравлений, получат в дар отменное здоровье и хорошее настроение.

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2 смс - 89 символов:

Вы спускаетесь

Под землю,

Возвращения

Ждут семьи,

Уголь на-гора

Даете,

Героически

Живете!

Поздравления с Днем шахтера в прозе

Сердечные поздравления с Днем шахтера! Яркого солнца над головой, безопасных спусков и подъемов, уверенности и стабильности, трудовых подвигов и успехов, благородной мужской дружбы. Искренняя признательность за самоотверженный труд, надежность и ответственность. Пусть сердца будут так же согреты теплом, как дома, в которых принесены свет, добро, уют. Мягкого угля!

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Любимый муж мой, мой шахтер, поздравляю тебя с праздником и желаю тебе хорошего и крепкого здоровья, сил и выдержки. Пусть ангел-хранитель убережет тебя от ненастий и невзгод, пусть ценен каждым будет твой труд, путь слава шахтерская славится вечно. С праздником, дорогой.

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С Днем шахтера, дорогой мой папа. Тебя поистине можно назвать героем, ведь твой труд дорогого стоит. Я тебе желаю быть крепким и здоровым, оставаться смелым и уверенным в себе. Ты — мастер горного дела, ты покоряешь подземные просторы в поисках угля, и я желаю, чтобы каждая твоя рабочая смена была благополучной, чтобы твой шахтерский труд славился на весь мир. Папа, пусть в твоей жизни всегда будет достаток, удача, счастье и любовь!

Поздравление с Днем шахтера официальное

Коллеги, поздравляю вас с Днем шахтера. Желаю нам всем безопасной лавы, толстых пластов качественного уголька, легкой добычи, удачных смен и верной поддержки друг руга. Пусть у каждого из нас жизнь полна будет достатка, побед, любви близких и счастья.

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С Днем шахтера, дорогие мои коллеги. И под землей, и над землей, и на земле я всем желаю мира, счастья, удачи, крепкого здоровья и успехов. Пусть ангел-хранитель будет с каждым из нас, пусть дома нас ждут наши милые и любимые лица, пусть на работе все будет благополучно, а в жизни — ладно, достойной и хорошо.

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Уважаемый руководитель, мы поздравляем Вас с Днем шахтера и хотим пожелать еще много-много лет стоять у руля успешной, бравой, результативной, благополучной, отменной, славной шахтерской деятельности. Пусть в работе будут взлеты и победы, пусть в жизни будет верное счастье и домашний уют. Здоровья Вам, достатка и оптимизма!

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Уважаемый наш руководитель, поздравляем Вас с Днем шахтера и желаем быть самым ярким огоньком, который ведет за собой к большим успехам. Пусть жизнь Ваша будет свободной и просторной, крепкой и надежной лавой с большими пластами и залежами счастья, радости, достатка и любви. Здоровья Вам, моральной выдержки, оптимизма и верной удачи.

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Уважаемые пенсионеры с великим призванием жизни — шахтеры, мы поздравляем вас с профессиональным праздником и хотим пожелать наконец-то вздохнуть спокойно чистым свежим воздухом и почувствовать силу гордости за свой нелегкий, бравый труд. Спасибо вам за тепло и свет радости в наших сердцах. Желаем вам долгих лет мира, здравия, уважения, почета, уюта в доме, лада в семье и отрады в душе.

Прикольные поздравления с Днем шахтера

Голова укрыта маской,

Посередине яркий "глаз",

И лицо под черной маской,

Будто парень черномаз

Поздравляем с Днем шахтера!

Пусть опасности не ждут

Дня, когда уходишь в горы –

Стороной пусть обойдут!

***

Ну, шахтеры, с вашим днем,

Чарочку мы вам нальем!

Поздравляем и желаем

Быть успешными во всем!

Чтобы дома ждали вас,

Ужин разогрев,

После — пели всей семьей

Песни нараспев!

***

Из-под земли выходишь, словно крот,

Встречает радостно тебя народ.

Цветы сегодня дарит и свои улыбки,

Тут точно нет ничьей ошибки.

Сегодня праздник отмечают все шахтеры,

Пусть пожеланья будут очень скоры.

Вам безопасности в работе пожелаем,

Любви и пониманье к ней мы прибавляем.

Поздравления с Днем шахтера в стихах

Профессии вашей — поклон и почет.

С праздником, смелый, отважный шахтер!

Желаем удачи и верных друзей,

Веселых событий и солнечных дней.

Здоровья, терпения — целую глыбу,

Еще безопасности, где бы ты ни был.

Желаем любви, уважения, достатка

И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

***

С днем шахтера Вас поздравляем

И желаем большого добра,

Чтобы в доме вашем светлом

Была всегда теплота.

Здоровья крепче гранита

И бодрости духа во всем.

Пусть разные трудности жизни

Шахтерам будут ни по чем.

***

С Днем шахтера поздравляем,

Благодарность объявляем:

За работу и умение,

За труды и за стремление!

Пусть опасность прочь бежит,

Жизнь на месте не стоит,

А удача и везение

Вам приносят вдохновение!

Шахты будут идеальны,

А зарплаты — триумфальны.

Стимул будет пусть большой,

Чтоб работалось с душой!

Поздравление жене шахтера

Нежный цветок по натуре, но, если нужно, может подкинуть уголька. С Днем шахтера, милая женщина. Желаю Вам раскаленных до страсти углей любви, невероятно огромных залежей счастья в лаве жизни, несомненной удачи в работе и благополучия в семье!

***

Что пожелать шахтеру?

Конечно, много сил,

Удачи и простора,

Чтоб друг не поводил,

Чтобы жена любила

И каждый день ждала,

Чтобы семью хранила

И счастье берегла!