Прикольные поздравления с Днем шахтера-2018 на словах и в анимированных картинках

"Главред" подобрал идеи, как поздравить с Днем шахтера официально и неформально.
В последнее воскресенье августа Украина – а заодно Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан – празднует День шахтера. В 2018 году торжество выпало на 26 августа.
В этот день чествуются храбрость, мужество и самоотверженность людей, которые рискуют жизнью ради энергетической независимости страны. Несмотря на опасность взрывов метана, обвалов и других аварий, они добывают уголь, обеспечивая тепло и свет в квартирах украинцев.
Поздравления с Днем шахтера короткие
Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!
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Сними свою каску, шахтер,
И вымой от сажи лицо;
Твой праздник сегодня пришел,
А ты не во фраке еще.
Поздравить хочу я тебя,
Желаю весь уголь добыть,
Жена чтобы ждала, любя,
И было так здорово жить.
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Взять у Земли ее ценности и передать на службу людям могут лишь представители этой профессии. Так пусть же в День шахтера даже те, кто занят на смене под землей, почувствуют теплоту поздравлений, получат в дар отменное здоровье и хорошее настроение.
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2 смс - 89 символов:
Вы спускаетесь
Под землю,
Возвращения
Ждут семьи,
Уголь на-гора
Даете,
Героически
Живете!
Поздравления с Днем шахтера в прозе
Сердечные поздравления с Днем шахтера! Яркого солнца над головой, безопасных спусков и подъемов, уверенности и стабильности, трудовых подвигов и успехов, благородной мужской дружбы. Искренняя признательность за самоотверженный труд, надежность и ответственность. Пусть сердца будут так же согреты теплом, как дома, в которых принесены свет, добро, уют. Мягкого угля!
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Любимый муж мой, мой шахтер, поздравляю тебя с праздником и желаю тебе хорошего и крепкого здоровья, сил и выдержки. Пусть ангел-хранитель убережет тебя от ненастий и невзгод, пусть ценен каждым будет твой труд, путь слава шахтерская славится вечно. С праздником, дорогой.
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С Днем шахтера, дорогой мой папа. Тебя поистине можно назвать героем, ведь твой труд дорогого стоит. Я тебе желаю быть крепким и здоровым, оставаться смелым и уверенным в себе. Ты — мастер горного дела, ты покоряешь подземные просторы в поисках угля, и я желаю, чтобы каждая твоя рабочая смена была благополучной, чтобы твой шахтерский труд славился на весь мир. Папа, пусть в твоей жизни всегда будет достаток, удача, счастье и любовь!
Поздравление с Днем шахтера официальное
Коллеги, поздравляю вас с Днем шахтера. Желаю нам всем безопасной лавы, толстых пластов качественного уголька, легкой добычи, удачных смен и верной поддержки друг руга. Пусть у каждого из нас жизнь полна будет достатка, побед, любви близких и счастья.
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С Днем шахтера, дорогие мои коллеги. И под землей, и над землей, и на земле я всем желаю мира, счастья, удачи, крепкого здоровья и успехов. Пусть ангел-хранитель будет с каждым из нас, пусть дома нас ждут наши милые и любимые лица, пусть на работе все будет благополучно, а в жизни — ладно, достойной и хорошо.
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Уважаемый руководитель, мы поздравляем Вас с Днем шахтера и хотим пожелать еще много-много лет стоять у руля успешной, бравой, результативной, благополучной, отменной, славной шахтерской деятельности. Пусть в работе будут взлеты и победы, пусть в жизни будет верное счастье и домашний уют. Здоровья Вам, достатка и оптимизма!
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Уважаемый наш руководитель, поздравляем Вас с Днем шахтера и желаем быть самым ярким огоньком, который ведет за собой к большим успехам. Пусть жизнь Ваша будет свободной и просторной, крепкой и надежной лавой с большими пластами и залежами счастья, радости, достатка и любви. Здоровья Вам, моральной выдержки, оптимизма и верной удачи.
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Уважаемые пенсионеры с великим призванием жизни — шахтеры, мы поздравляем вас с профессиональным праздником и хотим пожелать наконец-то вздохнуть спокойно чистым свежим воздухом и почувствовать силу гордости за свой нелегкий, бравый труд. Спасибо вам за тепло и свет радости в наших сердцах. Желаем вам долгих лет мира, здравия, уважения, почета, уюта в доме, лада в семье и отрады в душе.
Прикольные поздравления с Днем шахтера
Голова укрыта маской,
Посередине яркий "глаз",
И лицо под черной маской,
Будто парень черномаз
Поздравляем с Днем шахтера!
Пусть опасности не ждут
Дня, когда уходишь в горы –
Стороной пусть обойдут!
***
Ну, шахтеры, с вашим днем,
Чарочку мы вам нальем!
Поздравляем и желаем
Быть успешными во всем!
Чтобы дома ждали вас,
Ужин разогрев,
После — пели всей семьей
Песни нараспев!
***
Из-под земли выходишь, словно крот,
Встречает радостно тебя народ.
Цветы сегодня дарит и свои улыбки,
Тут точно нет ничьей ошибки.
Сегодня праздник отмечают все шахтеры,
Пусть пожеланья будут очень скоры.
Вам безопасности в работе пожелаем,
Любви и пониманье к ней мы прибавляем.
Поздравления с Днем шахтера в стихах
Профессии вашей — поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.
Здоровья, терпения — целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!
***
С днем шахтера Вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.
Здоровья крепче гранита
И бодрости духа во всем.
Пусть разные трудности жизни
Шахтерам будут ни по чем.
***
С Днем шахтера поздравляем,
Благодарность объявляем:
За работу и умение,
За труды и за стремление!
Пусть опасность прочь бежит,
Жизнь на месте не стоит,
А удача и везение
Вам приносят вдохновение!
Шахты будут идеальны,
А зарплаты — триумфальны.
Стимул будет пусть большой,
Чтоб работалось с душой!
Поздравление жене шахтера
Нежный цветок по натуре, но, если нужно, может подкинуть уголька. С Днем шахтера, милая женщина. Желаю Вам раскаленных до страсти углей любви, невероятно огромных залежей счастья в лаве жизни, несомненной удачи в работе и благополучия в семье!
***
Что пожелать шахтеру?
Конечно, много сил,
Удачи и простора,
Чтоб друг не поводил,
Чтобы жена любила
И каждый день ждала,
Чтобы семью хранила
И счастье берегла!