Ореховый спас-2018: что несут в церковь

Что святят на Ореховый спас / 1zoom.ru

Уже на этой неделе православные отмечают Ореховый спас-2018.

О том, что это за праздник, как его праздновать, приметах и гаданиях – мы уже писали в нашем материале Когда и как праздновать Ореховый спас-2018. В сегодняшнем материале – что принято нести на освящение в церковь на Ореховый спас.

Ореховый спас: что святят

По традиции, в этот день святят орехи – но именно нового урожая. В то же время не возбраняется святить мед, яблоки и даже овощи.

Накануне третьего Спаса отмечается Успение Пресвятой Богородицы-2018. В этот день обычно закачивали летнюю жатву – и приступали к посеву озимых культур.

Ореховый спас: что приготовить

К слову, орехи и хлеб из освященной муки нового урожая и были главными блюдами на праздничном столе в этот день. В народе говорили: "Третий Спас хлеба припас". Отсюда и второе название торжества – Хлебный спас. Этот день люди отмечают как день благодарения Господу за хлеб наш насущный.

Читайте такжеУспенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбыНа стол также принято подавать не только различные блюда с орехами, но и пироги с грибами, а также мясные и рыбные блюда, так как Успенский пост-2018 уже заканчивался. На сладкое готовили блюда с медом и яблоками – в память о прошедших двух Спасах.

Считалось, что, если попробовать хоть по кусочку от каждого праздничного блюда –то любое желание исполнится, а деньги будут стекаться в карман, как пчелы на мед.

Готовили в этот день и специальную настойку от простуд – но не на стол, а просто про запас. Для этого перепонки грецких орехов заливали самогоном или водкой.

А ведьмы, верили в старину, именно на Ореховый спас изготавливали себе волшебные палочки из орешника: якобы именно в этот день тот наполняется особой силой. Простые же люди из веток ореха делали в этот день себе банные веники – для лечения всяких хворей. При этом такой веник нельзя сушить и хранить рядом с вениками из других деревьев.