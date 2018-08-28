В Сети набирает популярность челлендж с рамками для домашних животных: опубликовано видео

Животные по-разному реагируют на выдумки хозяев / Фото: скриншот

Новый флешмоб под хэштегом #snootchallenge приобрел массовый характер в соцсетях и завоевал внимание пользователей.

В Instagram и Facebook появляются забавные видео, на которых собаки и другие питомцы пытаются попасть мордой в кольцо из пальцев хозяина или любую другую импровизированную рамку для их мордочки.

Основной "ударной силой" челленджа стали собаки: песики почти всегда с удовольствием потакают прихотям хозяев. Хотя были и такие, кто был готов укусить или разгрызть непонятную рамку.

Творческие пользователи начали использовать для флешмоба подручные средства, и животные уже засовывали свои мордочки и в баранки, и в рамку из корки хлеба, и в подушки, что выглядит очень смешно.

Хозяева приобщили к флешмобу не только собак, но и кошек, морских свинок, хомячков, уток и других животных. Питомцы воспринимают затею по-разному: некоторые доброжелательно, но встречаются и агрессивные домашние любимцы.

Напомним, ранее в Сети приобрел популярность флешмоб "What The Fluff Challenge" (можно перевести как "Вот так пушистик"). Его суть – разыграть свое домашнее животное.