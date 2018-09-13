Поздравления с Днем программиста в прозе, короткие, прикольные и в анимированных открытках

В этом году мы уже отпраздновали День сисадмина, теперь пришла пора поздравлять программистов.

День программиста в Украине 2018: дата

Дата у праздника плавающая. Дело в том, что отмечается День программиста на 256-й день года – именно столько значений можно выразить с использованием одного 8-битного байта – единицы измерения памяти. В 2018 году праздник выпал на 13 сентября. В високосные же годы он отмечается 12 сентября.

День программиста в мире также празднуется:

10 декабря – в честь дня рождения автора первой в истории компьютерной программы Ады Лавлейс;

4 апреля (дата символизирует "Ошибку 404") – в День святого Исидора Севильского – официального покровителя интернета у католиков;

22 апреля и позднее 23 января – в России, в честь устаревшей кодировки специальности 2204 и новой кодировки 230105.65.

Поздравление с Днем программиста в прозе

Поздравляю с днем программиста! Желаю веселой усидчивости и оплачиваемого безрассудства. Красиво выведенных кодов и бесперебойной работы сети. Хорошего настроения, крепкого здоровья и блестящих перспектив! Будьте истинными профессионалами и замечательными специалистами!

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С Днем программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надежная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоем пусть действует программка вечного счастья и любви.

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С праздником всех программистов. Пусть ваши программы всегда компилируются удачно, а в кодах, с которыми вы работаете, не забывают проставлять комментарии. Удачи вам, жизненных, профессиональных и творческих (потому что программирование — тоже творчество) успехов!

Поздравления с Днем программиста прикольные

С Днем программиста. Прорывов в работе, решительных действий, огромных возможностей, грандиозных достижений, разнообразия в жизни, абсолютного успеха, многогранного счастья души, многочисленных новых программ, интересных разработок, свободы выбора, таланта во всем!

***

Ты – настоящий программист,

Компьютер – твой слуга.

Так будь всегда, как оптимист –

Успех падет к ногам!

Мы очень ценим твой талант,

Желаем не грустить.

Ты – наш компьютерный гигант,

Тебя мы будем чтить!

***

Никогда не унывал,

В программисте есть запал,

И прилежно изучал

Он и Бейсик и Pascal!

Вы с компом навек сроднились,

Будто общий у вас БИОС,

Улыбайся веселей –

В праздник ты танцуй и пей!

***

Ты повелитель байтов, бит,

Сайтостроитель, мастер-супер.

Как танк для вирусов закрыт

Всегда пусть будет твой компьютер!

И программисту в этот день

Желаю я двумя горстями,

Чтоб безразличье, скука, лень

Не стали частыми гостями!

Поздравление программисту короткое и в стихах

3 смс - 191 символ:

Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

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2 смс - 98 символов:

Программируешь

Ты классно,

Языки знаешь

Прекрасно.

Пусть работа

Будет впрок,

Получай-ка

Поздравок!

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3 смс - 197 символов:

За компьютером проводит

Программист наш целый день,

Алгоритмы, схемы сводит,

Ведь программы — его цель!

Мы желаем новых знаний,

Свежих мыслей и идей,

Лишь удачных начинаний,

И успехов лишь везде!

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3 смс - 200 символов:

В век технологий и прогресса мы особенно празднуем день программистов! Вы — люди, которые всегда на шаг впереди, создавая новые программы, алгоритмы, решения! Желаем не останавливаться на достигнутом!

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3 смс - 164 символа:

Желаю крепкого здоровья, хороших глаз и прочных рук, а также внятных техзаданий, умного начальства и зарплаты, способной поспорить с Эверестом. С Днем программиста!