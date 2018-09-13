Поздравления с Днем программиста в прозе, короткие, прикольные и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи, как поздравить с праздником на словах и в картинках.
В этом году мы уже отпраздновали День сисадмина, теперь пришла пора поздравлять программистов.
День программиста в Украине 2018: дата
Дата у праздника плавающая. Дело в том, что отмечается День программиста на 256-й день года – именно столько значений можно выразить с использованием одного 8-битного байта – единицы измерения памяти. В 2018 году праздник выпал на 13 сентября. В високосные же годы он отмечается 12 сентября.
День программиста в мире также празднуется:
- 10 декабря – в честь дня рождения автора первой в истории компьютерной программы Ады Лавлейс;
- 4 апреля (дата символизирует "Ошибку 404") – в День святого Исидора Севильского – официального покровителя интернета у католиков;
- 22 апреля и позднее 23 января – в России, в честь устаревшей кодировки специальности 2204 и новой кодировки 230105.65.
Поздравление с Днем программиста в прозе
Поздравляю с днем программиста! Желаю веселой усидчивости и оплачиваемого безрассудства. Красиво выведенных кодов и бесперебойной работы сети. Хорошего настроения, крепкого здоровья и блестящих перспектив! Будьте истинными профессионалами и замечательными специалистами!
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С Днем программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надежная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоем пусть действует программка вечного счастья и любви.
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С праздником всех программистов. Пусть ваши программы всегда компилируются удачно, а в кодах, с которыми вы работаете, не забывают проставлять комментарии. Удачи вам, жизненных, профессиональных и творческих (потому что программирование — тоже творчество) успехов!
Поздравления с Днем программиста прикольные
С Днем программиста. Прорывов в работе, решительных действий, огромных возможностей, грандиозных достижений, разнообразия в жизни, абсолютного успеха, многогранного счастья души, многочисленных новых программ, интересных разработок, свободы выбора, таланта во всем!
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Ты – настоящий программист,
Компьютер – твой слуга.
Так будь всегда, как оптимист –
Успех падет к ногам!
Мы очень ценим твой талант,
Желаем не грустить.
Ты – наш компьютерный гигант,
Тебя мы будем чтить!
***
Никогда не унывал,
В программисте есть запал,
И прилежно изучал
Он и Бейсик и Pascal!
Вы с компом навек сроднились,
Будто общий у вас БИОС,
Улыбайся веселей –
В праздник ты танцуй и пей!
***
Ты повелитель байтов, бит,
Сайтостроитель, мастер-супер.
Как танк для вирусов закрыт
Всегда пусть будет твой компьютер!
И программисту в этот день
Желаю я двумя горстями,
Чтоб безразличье, скука, лень
Не стали частыми гостями!
Поздравление программисту короткое и в стихах
3 смс - 191 символ:
Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.
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2 смс - 98 символов:
Программируешь
Ты классно,
Языки знаешь
Прекрасно.
Пусть работа
Будет впрок,
Получай-ка
Поздравок!
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3 смс - 197 символов:
За компьютером проводит
Программист наш целый день,
Алгоритмы, схемы сводит,
Ведь программы — его цель!
Мы желаем новых знаний,
Свежих мыслей и идей,
Лишь удачных начинаний,
И успехов лишь везде!
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3 смс - 200 символов:
В век технологий и прогресса мы особенно празднуем день программистов! Вы — люди, которые всегда на шаг впереди, создавая новые программы, алгоритмы, решения! Желаем не останавливаться на достигнутом!
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3 смс - 164 символа:
Желаю крепкого здоровья, хороших глаз и прочных рук, а также внятных техзаданий, умного начальства и зарплаты, способной поспорить с Эверестом. С Днем программиста!