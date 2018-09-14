Фантастическая тварь и как ее укрощают. В прокат вышел новый "Хищник"

Накануне, 13 сентября, в широкий украинский прокат новейший фантастический экшн производства голливудской студии-"мейджора" 20th Century Fox "Хищник" — новейший фильм из культовой серии.

Запустил ее более тридцати лет, в 1987-м, своим одноименным фильмом о прибытии на Землю инопланетного существа-убийцы режиссер Джон Мактирнан. Главную роль сыграл тогда еще только утверждающийся на голливудском Олимпе Арнольд Шварценеггер. Фильм получил отличные сборы и получил прямой сиквел в 1990-м, а также несколько спин-оффов с другой известной инопланетной тварью − "Чужой против Хищника". В 2010-м франшизу перезапустили, выпустив фильм "Хищники", главную роль в котором сыграл "оскароносный" актер Эдриэн Броуди.

В новейшем "Хищнике", несмотря на все мольбы и просьбы фанатов, отказался играть Арнольд Шварценеггер. Главные роли получили Бойд Холбрук (прославившийся первыми сезонами сериала "Нарко" и фильмом "Логан") и Оливия Манн (сериал "Отдел новостей" и "Люди Икс: Апокалипсис") Фильм в качестве режиссера снял легендарный Шейн Блэк. Он прославился еще в молодом возрасте − как человек, придумавший "Смертельное оружие" и "Последний бойскаут". Затем, через полтора десятилетия, Блэк стал известен как режиссер благодаря криминальным комедиям "Поцелуй навылет", "Хорошие парни", а также "марвеловскому" блокбастеру "Железный человек−3"

Сюжет нового экшен хронологически расположен между событиями фильмов "Хищник 2" и "Хищники" в маленьком американском городке. Классический "маленький мальчик" случайно запускает механизм возвращения на Землю Хищников. Но эти чудовища стали еще сильнее благодаря генномодифицированному организму. Остановить жестоких пришельцев предстоит бывшим спецназовцам-морпехам и команде ученым.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине снимут эротическую комедию по роману известной писательницы.