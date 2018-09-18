Любовник-террорист. В США баскетболист рассказал, как затащил в койку более 300 женщин

Джейсон Максиелл (в центре) / Wealtholino

Известный американский баскетболист Джейсон Максиелл в прямом эфире телепередачи об отношениях "Исправь мою жизнь" (Fix my life) сознался в том, что до вступления в брак занимался сексом с 341 женщиной.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала Yahoo. Согласно обнародованным данным, Максиелл с супругой обратилась к ведущей шоу, Иянле Ванзант, с просьбой спасти их брак.

В процессе съемок оказалось, что Джейсон страдает от тяги к спиртному и сексоголизму. В разговоре с ведущей он признался, что сумел переспать с таким количеством девушек, когда находился в зените своей спортивной славы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали о том, что именно делает из мужчин секс-маньяков.