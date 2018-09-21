Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на словах и в анимированных открытках

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник еще называют Второй Пречистой.

Ранее мы уже писали, что нужно и что нельзя делать в этот день.

В сегодняшнем материале – поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы.

Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе и смс

С Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы молитвы к Богу были услышаны, чтобы каждый день случалось чудо, чтобы Господь протянул руку помощи в минуту тягот, а Ангел стоял за твоим плечом в моменты радостей.

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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливей и радостней. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворенность, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.

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4 смс - 213 символов:

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы поздравляем всех христиан! Пусть снизойдет на вас любовь, счастье, добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех начинаниях, а сердца будут преисполнены чистой веры.

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3 смс - 193 символа:

От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

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3 смс - 181 символ:

Пресвятая Матерь Божья родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!

Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и смс

Рождество сегодня необычное –

Праздник Богородицы святой!

Пусть удачи ваши будут личными,

Радость не обходит стороной.

Пусть молитвы будут все услышаны,

Пусть любовь наполнит сердце вдруг!

Верьте в чудо, верьте в силы высшие!

И в тепло святых волшебных рук!

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В день Рождества Богородицы

Чудо случится пускай.

Сердце пусть счастьем наполнится,

Будет в душе Вашей рай.

Пусть ни болезни, ни горести

Вас никогда не найдут.

Будут хорошими новости,

Радость лишь годы несут.

***

Тебя я поздравляю с Рождеством,

И в праздник Богородицы святой,

Мой друг, пускай наполнится твой дом

Удачей, радостью и теплотой!

Пускай не покидает доброта,

Всегда улыбка будет на устах,

Хорошая сбывается мечта,

Пусть счастье расцветает на глазах!

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Вас сегодня поздравляю,

Лучшего всего желаю!

Богородица святая

Пусть успех пообещает!

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2 смс - 132 символа:

Рожденная, чтоб нести нам спасение,

Рождение ее не изгинет в забвении,

Она бережет наши семьи и близких

Вера и есть наш смысл жизни.

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3 смс - 186 символов:

В сердце так тепло и дивно,

Словно мягких два крыла

Обнимают, защищают —

Богородицы дела.

Пресвятая Матерь Света

Пусть любовью наградит,

В новолетний праздник этот

Душу счастьем озарит!