Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений на словах и в картинках.
21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник еще называют Второй Пречистой.
Ранее мы уже писали, что нужно и что нельзя делать в этот день.
В сегодняшнем материале – поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы.
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе и смс
С Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы молитвы к Богу были услышаны, чтобы каждый день случалось чудо, чтобы Господь протянул руку помощи в минуту тягот, а Ангел стоял за твоим плечом в моменты радостей.
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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливей и радостней. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворенность, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.
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4 смс - 213 символов:
С праздником Рождества Пресвятой Богородицы поздравляем всех христиан! Пусть снизойдет на вас любовь, счастье, добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех начинаниях, а сердца будут преисполнены чистой веры.
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3 смс - 193 символа:
От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!
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3 смс - 181 символ:
Пресвятая Матерь Божья родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и смс
Рождество сегодня необычное –
Праздник Богородицы святой!
Пусть удачи ваши будут личными,
Радость не обходит стороной.
Пусть молитвы будут все услышаны,
Пусть любовь наполнит сердце вдруг!
Верьте в чудо, верьте в силы высшие!
И в тепло святых волшебных рук!
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В день Рождества Богородицы
Чудо случится пускай.
Сердце пусть счастьем наполнится,
Будет в душе Вашей рай.
Пусть ни болезни, ни горести
Вас никогда не найдут.
Будут хорошими новости,
Радость лишь годы несут.
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Тебя я поздравляю с Рождеством,
И в праздник Богородицы святой,
Мой друг, пускай наполнится твой дом
Удачей, радостью и теплотой!
Пускай не покидает доброта,
Всегда улыбка будет на устах,
Хорошая сбывается мечта,
Пусть счастье расцветает на глазах!
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Вас сегодня поздравляю,
Лучшего всего желаю!
Богородица святая
Пусть успех пообещает!
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2 смс - 132 символа:
Рожденная, чтоб нести нам спасение,
Рождение ее не изгинет в забвении,
Она бережет наши семьи и близких
Вера и есть наш смысл жизни.
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3 смс - 186 символов:
В сердце так тепло и дивно,
Словно мягких два крыла
Обнимают, защищают —
Богородицы дела.
Пресвятая Матерь Света
Пусть любовью наградит,
В новолетний праздник этот
Душу счастьем озарит!