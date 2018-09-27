"Это конец и смерть!": известная украинская писательница-ведьма рассказала об осеннем шабаше 27 сентября

Лада Лузина рассказала о шабаше ведьм / Главред

Сегодня, 27 сентября, на праздник Воздвижения украинские ведьмы устраивают свой осенний шабаш.

О этом у себя в Facebook сообщила украинская писательница и бывшая глава Клуба киевских ведьм Лада Лузина.

"Сегодня заканчивается дни Перехода, которые мы отсчитывали от 14 сентября (1 сентября по старому стилю – древнего Нового года и начала Бабьего лета). За эти 13 дней мир полностью меняется – из теплого, летнего, стает холодным, предзимним", – пояснила Лузина.

Она напомнила, что по народным приметам, именно в этот день птицы улетают на юг, а змеи уползают в Ирий (на тот свет) – и поэтому этот праздник отлично подходит для того, чтобы передать привет предкам.

А вот после Воздвижения земля закрывается, насекомые исчезают, перестают расти травы. По ее словам, после этого дня уже бессмысленно собирать ингредиенты на зелья, даже если на клумбах еще растут цветы и зеленеет газон.

Читайте такжеЧто означает праздник Воздвижения Креста Господня и почему надо бояться змей в этот день"Воздвижение – это конец природной магии, смерть солнца! Воздвижение – это начало погружения во тьму и погружения в себя. Твой огонь – это огонь домашнего очага. Твоя магия – внутри твоего "Я". Твоя еда – это урожай, выращенный за это лето и собранный в начале осени. Для городского человека урожай скорее в переносном смысле – твои достижения, твои внутренние ресурсы", – пояснила писательница.

Она отметила, что этот период может стать проблемным для солнечных людей, которые привыкли черпать силы из солнечного света, энергии природы – и удачным для людей, которые питаются от Тьмы.

"Вчера мой организм самостоятельно совершил переход и погружение во Тьму. Вчера в середине мне вдруг смертельно захотелось спать, я отложила все дела, прокуняла до вечера (хотя я из тех, кто никогда не спит в середине дня), а утром проснулась на диво отдохнувшей и обновленной, посмотрела на календарь и подумала: "Ну точно... Воздвижение!" – поделилась Лада.

Она подчеркнула, что именно с Воздвижения начинаются Дни женской магии, которые включают и всем известный женский праздник Покрова.

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь – праздник-2018: как в этот день привлечь любовь и спасти близкихНапомним, Лада Лузина — украинская русскоязычная писательница, журналистка, драматург, сценарист, театральный критик. Настоящее имя – Владислава Кучерова. Работая в газете "Бульвар" (позже "Бульвар Гордона"), стала известна как самая скандальная журналистка Украины. В 2002 году выпустила свою первую книгу "Моя Лолита". Является членом украинского центра международной ассоциации театральных критиков при ЮНЕСКО. Послушница Ордена Куртуазных Маньеристов.