Чем знаменит Тайрус Вонг и почему Google посвятил ему дудл

Дудл, посвященный Тайрусу Вонгу / Google

Самый популярный интернет-поисковик Google презентовал новую заставку-дудл, посвященную 108-летию со дня рождения легендарного художника-аниматора Тайруса Вонга.

Вонг родился 25 октября 1910 года. За свою долгую творческую карьеру сумел освоить профессии художника, каллиграфа, мультипликатора, скульптора-монументалиста, специалиста по керамике, литографа, а также художника-постановщика.

Вонг работал как с флагманами анимации − Walt Disney Studio, так и кинематографа − Warner Brothers, а также делал открытки для крупнейшего американского производителя такой продукции − Hallmark Cards.

Читайте такжеGoogle создал дудл в цветах флага ко Дню Независимости УкраиныТрудясь на Волта Диснея, Вонг работал над легендарным мультфильмом "Бэмби" (1942 год). В Голливуде ему довелось трудиться с легендарным Джеймсом Дином над фильмом "Бунтарь без причины", на экранизации известного романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" с Дэвидом Нивеном в главной роли, а также над классикой фильмов-вестерном − "Рио Браво" и других.

Вонг скончался 30 декабря 2016-го − в возрасте 106 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Google выпустил дудл, посвященный великому микробиологу Роберту Коху.