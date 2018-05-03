Жорж Мельес и Google-дудл: интересные факты об "отце" кинофантастики

Популярнейший мировой интернет-поисковик Google выпустил первый сферический интерактивный VR-дудл − посвященный французскому кинорежиссеру-новатору начала ХХ столетия Жоржу Мельесу.

Он остался в истории мирового кино как человек, которые впервые изобрел множество трюков и спецэффектов. Кроме того, Мельес считается практически отцом мировой кинофантастики. Режиссер известен, к примеру, экранизацией романа "Путешествие на Луну" (1902) своего легендарного земляка Жюля Верна, а также лентой "Завоевание полюса" (1912).

В 2011 году отдаленные мотивы биографии Мельеса стали основой для полнометражного фильма "Хранитель времени", снятого легендарным Мартином Скорсезе. Мельеса там сыграл "оскароносный" британский актер Бен Кингсли.

К слову, VR-дудл пользователи могут невозбранно смотреть на мобильных устройствах, а также на гаджетах Cardboard или Daydream (после загрузки приложения Google Spotlight Stories).

Напомним, ранее сообщалось о том, что Google выпустил дудл в честь легендарного математика Карла-Фридриха Гаусса.