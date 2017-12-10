Google посвятил очередной дудл микробиологу Роберту Коху: названа причина

Сегодня, во вторник, 10 декабря, интернет-поисковик Google посвятил очередной дудл микробиологу Роберту Коху, который в этот день в далеком 1905-м был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине.

На главной странице поисковика нарисованы кусочки картошки, с помощью которых ученых изучал бактерии, сообщается в официальном блоге Google.

Кроме того, Коху удалось разработать ряд новых методов в исследовании микробов и открыть бациллы сибирской язвы, холерного вибриона и туберкулезной палочки. Он также стал первым, кто начал окрашивать бактерии, о чем и напонимает портрет ученого в дудле.

Именно Кох первым доказал существование возбудителя туберкулеза - "туберкулезной палочки". Немногим позднее ученый выделил продукт жизнедеятельности палочек – т.н. "туберкулин" и даже вколол его себе - для того, чтобы понять, помогает ли он справиться с заболеванием. Это открытие позже привело к созданию всем известной "пробы Манту".

На данный момент новый дудл доступен в США, Канаде, Индии, Австралии, Бразилии, Чили, Украине, Японии, Северной Африке, России и некоторых странах Европы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Google посвятил дудл фильму "Служебный роман".