В Сети составили топ-3 самых страшных мест в мире

лес Хойя-Бачу / Delfi

Расположенный в румынском регионе Трансильвания лес Хойя-Бачу возглавил рейтинг "Самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью".

Рейтинг был опубликован популярным западным развлекательным сайтом 9gag.

Румынский лес вызывает большой интерес интернет-пользователей со всех уголков мира — ему поставили "лайк" более 20 тысяч человек. С Хойя-Бачу связано большое количество легенд о бесследно исчезающих людях, инопланетянах, а также выходящих из строя гаджетах и прочей электроники.

поселок Орадур-сюр-Глан / Zagranitsa.com

На втором месте расположился поселок Орадур-сюр-Глан (в департаменте Верхняя Вьенна, Новая Аквитания). В июне 1944 населенный пункт был подчистую солдатами "Ваффен-СС" нацистского Третьего рейха (вместе с 642 жителями). После войны руины не стали ликвидировать, а новый поселок с аналогичным названием отстроили рядом.

Замок Лип / irelandru.com

На третьем месте расположился замок Лип (Ирландия). По легенде, его владельцы, аристократы О’Кэрроллы, любили приглашать своих врагов на пиршества якобы под предлогом примирения, а затем коварно убивали их − либо прямо за столом, либо в кроватях ночью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ назвали топ-10 интересных туристических мест Украины.